晶華歡慶萬聖節 推造型美食、狂歡派對及住房專案

世界上最歡樂開心的「西洋鬼節」即將到來，台北晶華酒店持續發揮「逢節慶、必促銷」的活動力，10月22日起至31日於酒店內推出一連串應景的餐飲與住宿活動。一樓azie餐廳為三款經典料理換裝，由黑怪獸漢堡、幽靈披薩、單眼怪墨魚麵組成「萬聖變裝餐」。法籍點心行政主廚裴洛偉則發揮童心，將美味的布朗尼、佛卡夏、奶酪、甜甜圈、棒棒糖分別化身為南瓜怪、科學怪人、木乃伊等，打造一座「奇幻甜點樂園」。10月22日至23日，以及10月29日至31日連續兩個週末晚餐時段，超人氣自助餐廳栢麗廳則將舉辦「萬聖節變裝派對」，當日變裝入場者，打卡上傳至台北晶華酒店官方Instagram (@regenttaipei)，更有機會獲得大獎酒店住宿一晚。同時間，客房部也在既有的郵輪式度假體驗中規劃了「萬聖節搞怪航程」住房專案，搭配萬聖節DIY創意體驗課程、應景派對野餐組，與以全球夯劇「魷魚遊戲」熱潮規劃的限定闖關活動，讓大小朋友們歡度好吃又好玩的萬聖節假期。

《奇幻甜點樂園》

針對萬聖節，晶華酒店一樓Regent Gift Shop共推出兩款蛋糕組與六款麵包應景，外型俏皮可愛，嘗來更是精緻可口。其中最吸睛的「萬聖節巧克力棒棒糖蛋糕」是於精心烘焙的巧克力布朗尼中揉入核桃及奶油起司，再以手工捏塑成南瓜怪、科學怪人、女巫等造型，精巧奇趣的設計讓人愛不釋口。另有搞怪造型的「怪異萬聖節甜點杯」，是以草莓奶酪、紫地瓜香緹、布朗尼等多款經典甜品組成，上述組合每款六入組，每組680元起。

麵包的選項也是精彩萬分，可愛到捨不得享用的「木乃伊熱狗麵包」是以麵糰捲入美式熱狗、表層刷上蛋液烘烤，最後綴上栩栩如生的大眼睛而製成，活靈活現的樣貌，絕對是鎂光燈焦點。以揉入迷迭香、鹽跟橄欖油調味製成的「鬼臉佛卡夏」，宛如帶大家回到經典恐怖電影驚聲尖叫的場景現場。另有造型逗趣、嘗來外酥內軟的「萬聖節甜甜圈」，與「骷髏頭巧克力麵包」，口感濕潤柔軟、以新鮮南瓜製成的「胖嘟嘟南瓜麵包」，以及風靡全球、家喻戶曉的節慶甜品「萬聖搞鬼薑餅屋」。

值得一提的還有的充滿惡作劇元素的「萬聖節血袋特調」，分別以紅石榴、哈密瓜，以及青蘋果為基底調製出三款繽紛的無酒精飲品，盛裝飲品的容器特別選用時下超夯的血袋，創意又逼真的模樣，啜飲時宛如化身成吸血鬼般，營造出萬聖節詭譎的氛圍。

上述品項每款90元起，自10月22日可於酒店一樓Regent Gift Shop，或「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台預訂。

栢麗廳《萬聖節變裝派對》與azie《萬聖變裝餐》

位於酒店一樓、擁有超高人氣的自助餐廳栢麗廳也沒有在萬聖節的活動中缺席，10月22日至23日，以及10月29日至31日連續兩個週末晚餐時段，舉辦「萬聖節變裝派對」，現場除可享用主廚團隊精心烹調的上百道應景美饌佳餚外，餐廳內更佈滿萬聖鬼節場景佈置與拍照背板，喜愛節慶氛圍的消費者快來呼朋引伴一起狂歡，當日變裝入場者，打卡上傳至台北晶華酒店官方Instagram (@regenttaipei)，並註記【#brasseriehalloween2021】者，更有機會獲得大獎酒店住宿一晚，每人1,580元。

此外，一樓中庭的azie餐廳也將餐廳中超高人氣的義大利麵、披薩、漢堡等三款經典餐點，變裝成為大眼怪、幽靈、黑怪獸漢堡，推出「萬聖變裝餐」，俏皮可愛又兼具美味、絕對是慶祝萬聖節的美味創意首選，上述餐點每款480元起。另有於「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台點用、可供三至四人享用的「瘋狂萬聖派對野餐組」，豐富內容包含黑怪獸漢堡、眼球墨魚義大利麵、八吋的幽靈瑪格麗特披薩，搭配凱薩沙拉，甜點則是以節慶感十足的萬聖棒棒糖蛋糕組、與萬聖節血袋特調組，組合另附上應景的萬聖節桌巾、充氣髮箍以及紋身貼紙，與家人親友在充滿童趣的氛圍中創造出美好回憶！每組限時優惠價2,980元。

《萬聖節搞怪航程》郵輪式度假體驗住房專案

由郵輪管家團隊精心策畫的萬聖節升級版「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案，此次特別將重點放應景的手作課程，包括搞怪糖霜餅乾DIY以及血腥瑪莉歐調飲等，郵輪管家更將於10月23日以及30日兩日下午時段於時尚廣場、以席捲全球夯劇「魷魚遊戲」為主題，精心規劃「我是第457號」闖關活動，現場透過123木頭人、彈珠遊戲等多項童年競賽遊戲，宛如身歷其境的感受劇中刺激吸睛的緊張劇情。

晶華「萬聖節搞怪航程」郵輪式度假體驗住房專案兩天一夜，兩人成行成人每人每晚3,490元起，每房另贈二位12歲以下孩童免費，更可免費升等至擁有私人露臺的17坪雲天露臺家庭客房(每日限量)。房價包含共學課程、栢麗廳自助早餐、兒童遊戲室、無限享用小小貴賓室中的冰淇淋和果汁、晶華城市星空電影院，以及一組由晶華美食管家為您服務送至房內的「瘋狂萬聖派對野餐組」。