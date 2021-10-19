台英經貿對話 聚焦能源、農產品、科技等合作

台英經貿對話會議18日於線上舉行，英國國際貿易部新任部長茉丹特（Penny Mordaunt）與台灣經濟部政務次長陳正祺共同主持，盼雙邊進... 台英經貿對話會議18日於線上舉行，英國國際貿易部新任部長茉丹特（Penny Mordaunt）與台灣經濟部政務次長陳正祺共同主持，盼雙邊進一步深化經貿夥伴關係。（圖／英國在台辦事處提供）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台英經貿對話會議18日於線上舉行，英國國際貿易部新任部長茉丹特（Penny Mordaunt）與台灣經濟部政務次長陳正祺共同主持，旨在進一步深化雙方經貿夥伴。

本屆會議聚焦能源、農產品、醫藥、金融服務、商業及人才鏈結、教育及科技等合作。英方亦表達強烈意願，盼與台灣就工業4.0、離岸風電、智慧城市、智慧製造及半導體等領域加強合作。

茉丹特表示，雙方就農業、離岸風電、製藥和金融服務等多項議題進行了建設性討論。英國與台灣貿易關係牢固，台灣是英國在亞洲的重要市場之一，英國在臺商機持續增加，「英方樂見英國公司持續在離岸風電領域分享專業知識，支持臺灣能源轉型」。本年度台英能源對話也促成雙方在離岸風電浮動式風機之合作。

陳次長指出，「英國是台灣在歐洲重要的經貿夥伴，雙方經貿關係歷年來不斷透過經貿對話會議平台，討論雙邊合作及關切議題，已獲得許多重要進展，雙方應把握契機，進一步提升經濟夥伴關係。」

據財政部關務署統計，英國是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，今年1至9月雙方貿易額達46.58億美元；在投資方面，至今年8月，臺商在英國投資金額約32.42億美元；英商對臺投資金額約為107.24億美元，在歐洲國家中排名第2，僅次於荷蘭。