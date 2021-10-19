農遊正夯 翰品酒店花蓮房客獨家行程

隨著國內疫情趨緩，疫後旅遊民眾更喜愛走向大自然，翰品酒店花蓮與織羅部落合作，結合部落特色推出五星野廚計畫！2021/10/30在部落族人與飯店主廚的帶領下，探訪台灣最大米倉玉里鎮感受在地特色之美，體驗部落文化，在田園間品嚐運用在地食材以大地為食譜的午宴。房客獨家一日遊行程「五星野廚計畫」每人NT$1,890，費用含多項DIY體驗、部落文化導覽等。

翰品花蓮推廣環保永續概念，主廚與團隊皆以「吃在地、食當季」理念規劃每季菜單，擅長運用花蓮各地特殊食材的怡華中餐廳主廚林志雄，特別規劃五星野廚計畫，將以往飯店裡的美食巡禮帶往戶外，由主廚帶路深入織羅大腳印田間，品嚐在地美味，並運用織羅部落的獨特食材「金多兒筍」與「葛鬱金」，研發「秘製金多兒筍熬馬告鹹豬肉湯」與「葛鬱金涼糕」兩道獨家創意料理，搭配族人的解說，讓旅客更深刻了解食材怎麼種、如何吃、何時享用。

多年前織羅部落族人為了讓部落永續發展，將原有的農產業轉型，希望藉由技術提升，帶動地方產業發展，因此整合部落傳統美食、文化導覽、農事體驗等特色規劃遊程，行程中包含彩繪米、手作愛玉及情人袋編織DIY，提供旅客體驗純樸的農村文化。

就地取材的風味餐是與大地溝通的途徑，「五星野廚計畫」經由翰品花蓮五星主廚烹煮手法，體驗從產地到餐桌，透過部落文化及花蓮的自然美景，讓旅客感受單純精粹的原味旅程。更多詳情請至翰品酒店花蓮官網及FB粉絲專頁查詢，行程預約：(03)823-5388分機3010行銷企劃部-沈專員。