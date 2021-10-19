報復北約驅逐外交使團 俄國以牙還牙 撤銷北約人員資格

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）在北大西洋公約組織於本月初以俄方使節團從事諜報活動為由，驅逐8名俄國外交官後，俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）昨（18）日表示，俄國將暫停向北約派出使節團，並撤銷北約在莫斯科辦公室職員11月前的身分證明。

面對俄國媒體提問，拉夫羅夫直言不諱，指此舉就是為了報復北約行為，既然北約沒興趣與俄國展開公正、公平的對話，俄國不介意暫緩雙方的交流活動。這段時間如果北約有任何急事想要跟俄國溝通，可與俄國派駐比利時的外交人員聯繫。

針對俄國的報復措施，北約發言人隆格斯庫（Oana Lungescu）回應指出，北約對俄政策始終保持一致，面對俄方的攻擊性行為，北約將強化防禦與威懾措施，不過同一時間北約也不會排除與俄國展開對話的可能性，如果可以也願意召開雙邊直接會談。

事實上，自從2014年俄國併吞原屬於烏克蘭的克里米亞半島之後，北約與俄國的緊張情勢就一直居高不下。秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）強調，這段時間北約情資顯示，俄國帶有惡意的行動有增加趨勢，北約不得不保持警戒。

北約在驅逐俄方8名外交官後，在比利時的俄國外交人員幾乎砍半，僅剩下10人，在此之前，俄國駐北約外交官一度有30人的規模。不過在2018年前俄羅斯間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）與其女兒在英國索爾茲伯里（Salisbury）一處購物中心遭神經毒攻擊後，北約已驅逐半數俄國外交官作為抗議，本次再次驅逐，對當地業務影響甚鉅。