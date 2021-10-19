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中俄發展極音速武器 美國裁軍大使：只能跟進

北韓9月也宣稱試射極音速飛彈成功，該項技術已成新軍備競賽展場。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 11:55
美國裁軍大使伍德（Robert Wood）19日直言美國對中國發展極音速武器感到非常擔心。（圖／Robert Wood推特）

美國裁軍大使伍德（Robert Wood）19日直言美國對中國發展極音速武器感到非常擔心。（圖／Robert Wood推特）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）軍備競賽升級，極音速武器成新戰場，先前媒體揭露中國試射裝置核彈頭極音速飛彈，美國裁軍大使伍德（Robert Wood）今（19）日表示美國對此「非常擔心」，並稱美國原本避免發展極音速軍力，如今只能跟進。

金融時報引述五位知情人士指出，中國於今年8月試射了能夠裝置核彈頭的極音速飛彈，該導彈在低空軌道繞地球一週後，再向目標航行。據三位知情人士表示，該枚導彈並未擊中目標，與目標相差約20多英里，其中兩位人士指出，中國在極音速武器取得驚人進展，比美國官員的認知先進得多。

所謂極音速飛彈一如傳統彈道飛彈，能以5倍音速以上的速度飛行，但靈活性超過彈道飛彈，同時在大氣層中能以低彈道飛行，可操控且更難以追蹤。下週即將卸任現職的伍德說：「我們對於中國在極音速飛彈方面的行動，感到非常擔心。」

路透社報導，儘管中國今日堅稱，報導中的飛彈其實只是例行試驗中的航天器（太空飛行器），但伍德指出，俄羅斯也擁有極音速技術，美國原本要避免研發極音速軍力，如今別無選擇，只能跟進。

「我們看到中國與俄羅斯相當積極地追求使用該技術，將其軍事化，我們不得不作出回應...我們只是不知該如何防禦該項科技，中國與俄羅斯也是如此，」伍德說道。

伍德所指的是導彈防禦系統難以追蹤極音速武器，這些新行武器可以操縱並避開阻擋它們進入領土的防護罩。

他也表示，美國也對中國快速發展戰略核子軍力感到擔心。
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