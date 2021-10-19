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宏碁證實兩度遭駭客攻擊　台灣客戶個資未受影響

宏碁表示該起攻擊對營運沒有造成影響，已通報當地執法機關及有關政府單位

By 科技組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/19 11:24
宏碁表示該起攻擊對營運沒有造成影響，已通報當地執法機關及有關政府單位(示意圖/Pexels)

宏碁表示該起攻擊對營運沒有造成影響，已通報當地執法機關及有關政府單位(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導)電腦大廠宏碁今(19)日表示，近期偵測到對台灣系統的攻擊，已立即啟動資安應變程序，所幸攻擊未涉及台灣系統客戶資訊。

綜合媒體報導，宏碁印度分公司日前遭駭後不到1週，宏碁證實台灣伺服器也被同組駭客攻擊，被攻擊的台灣伺服器並沒有涉及客戶數據，對營運沒有造成影響，已通報當地執法機關及有關政府單位。

《ZDNet》報導指出，2度攻擊宏碁的駭客組織名為Desorden，於上周竊取宏碁印度伺服器60GB檔，Desorden稱進行2次攻擊事為了證實宏碁在保護數據的網路安全遠遠不足，是個在全球網絡易受攻擊的伺服器。

宏碁發言人鍾興維（Steven Chung）表示在發現到後，立即啟動安全協定並且對系統執行全面掃描。目前正通知在印度所有可能受影響的客戶，而遭攻擊的台灣系統，並未涉及客戶數據。鍾興維也稱，已把事件報告給當地執法部門和相關部門，對公司的營運和業務維持沒有重大影響。

宏碁最新聲明表示，本公司近期偵測到一起針對印度售後服務系統的攻擊，該組織後續更針對台灣系統發動攻擊，在偵測到異常後已立即啟動資安應變程序，而該事件所攻擊的台灣系統未涉及客戶資訊，相關事件已通報當地執法機關及有關政府單位，此事件對於營運未造成中斷且對財務業務無重大影響。

勒索病毒自去年威脅國際大廠，同樣受害的也包含鴻海美洲廠區，國外媒體BleepingComputer報導，駭客偷取約100GB儲存容量的未加密資料，要求鴻海集團支付相當於3,468萬美元；另外，業電腦大廠研華去年11月遭勒索軟體攻擊，駭客要求支付1400萬美元贖金。
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網路攻擊
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