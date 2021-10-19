【DeepFake換臉風波】民團籲政府介入下架不雅片 蔡英文擬修法遏制科技犯罪

總統蔡英文18日晚間表示，將研擬推動修法，打擊運用DeepFake等科技的網路性別暴力，遏止科技犯罪。（圖／Pexels) 總統蔡英文18日晚間表示，將研擬推動修法，打擊運用DeepFake等科技的網路性別暴力，遏止科技犯罪。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）台灣百萬訂閱Youtuber小玉為首的數位犯罪集團，以製作換臉不雅影片牟取不法所得上千萬，受害女性逾百，其中不乏網紅及公眾人物。總統蔡英文18日晚間表示，將研擬推動修法，打擊網路性別暴力，遏止科技犯罪。

知名網紅夥同兩位共犯，自去年7月起利用「深度偽造（DeepFake）」技術，將知名女性移花接木至不雅影片中，以此招攬付費成員牟取暴利，18日遭刑事局循線送辦。台灣數位女力聯盟（WIDI）籲請政府單位及社會各界正視數位性別暴力問題，盤點相關法規之不足，以及科技偵查跟不上數位發展的現況。

WIDI表示，去年已注意到合成不雅影片流竄網路，曾聯繫十多位被害女性，欲提供法律協助，然而，絕大多數被害人憂心數位犯罪難以偵破，提告恐遭更嚴重的報復性羞辱，加之現行法規不足以懲罰、遏止此類犯行，而不願亦不敢提告。

WIDI呼籲各界，應盤點相關法規是否足備，促請主管機關儘早完成相關法規的修訂進度；精進科技偵查知能與作為，以因應數位犯罪的氾濫現況；提供被害人適切的保護機制，除必要身心協助外，國家應適時介入並課責網路業者協助移除下架相關影像，避免被害持續擴大；此外也應積極扭轉父權凝視的社會氛圍。

據美國新創公司Deeptrace的報告顯示，網路上高達96％的Deepfake影片，是未經當事人許可下合成的色情影片。蔡英文18日晚間也於臉書撰文呼籲大家關注、阻止Deepfake犯罪。

蔡英文強調，科技的運用，是為了創造人類更好的生活，而非用來傷害他人。這些受害者，可能是你我關心的對象，也可能是你我的親友，我們不能坐視這樣的事情發生。

蔡英文表示，台灣也一直面臨假影片、假訊息的威脅，這些都是利用科技造假、威脅民主制度的挑戰。尤其疫情期間，我們看到大量假訊息的流傳，試圖擾亂人心、影響防疫工作。並強調「這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我」。

關於政府作為，蔡英文指出，從幾年前開始，政府就積極展開作為，強化科技犯罪防制工作。除了各單位在社群網路上，對於假訊息進行即時澄清，調查局也成立資安工作站，進一步提升政府打擊各類網路犯罪的能力。

「針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，我們會重新盤點法規，研擬推動修法工作。同時，我也想呼籲 網路平台業者，應該多關心這類新型科技犯罪行為，我們都有責任阻止錯假影像傷害無辜的人，」蔡英文寫道，並邀請大家一起關注分享，一起遏止科技犯罪。