台灣無垢舞蹈劇場辦公室火災燒毀心血　文化部長親訪啟動急難補助機制

文化部長李永得今（18）日前往無垢舞蹈劇場，向藝術總監林麗珍（右）及團長陳念舟（中）表達慰問之意。（公視提供） 文化部長李永得今（18）日前往無垢舞蹈劇場，向藝術總監林麗珍（右）及團長陳念舟（中）表達慰問之意。（公視提供）

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台灣知名當代舞團無垢舞蹈劇場重要基地辦公室起火，20多年心血付之一炬，文化部將啟動急難補助機制協助度過難關。

於1995年創立的台灣現代舞蹈表演團體無垢舞蹈劇場，位於新北市永和辦公室14日晚間因茶水間電線走火發生火災，多年寶貴心血遭毀，16日竟又再度復燃所幸被控制住，文化部已於第一時間聯繫慰問。

文化部長李永得昨（18）日亦親赴無垢舞蹈劇場，向團長陳念舟與藝術總監林麗珍表達深切關心之意，並表示文化部將立即啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊因應緊急災害，度過難關。

李永得指出，無垢舞蹈劇場一直以來堅持「十年磨一劍」的藝術理念與精神，國內外演出均廣受喜愛，是對外代表台灣舞蹈藝術文化的重要團隊。感佩舞團雖接連面臨疫情和祝融之災，仍始終不放棄，堅持繼續各項工作。

李永得表示，除對於相關整修經費予以全力協助，也將協助媒合適當之場地，作為團隊臨時辦公或排練使用，期盼讓台灣優質團隊能儘速重建，展現更為堅韌的生命力。

林麗珍在臉書發文表示，「此番火災把我們的心都燒毀了，但是我們沒有資格哀怨，重建十方關愛的無垢為己任，雖年事已邁，但近日內十方的具體加持，我們燃起信心，捲起袖子褲管，幹活了！」

林麗珍指出，「文化我們要豁然開朗，原來茶水間燒穿的屋頂，照進來一線曙光。無垢有了更多的護持，屬於大家屬於台灣，我們二老不過就是無垢的看護工。我們感激，欣然接受十方的溫暖，注溢在這塊值得大家共同耕耘守護的田地，十方的資助，我們會盡心盡力建構一個展現台灣文明風景的～新無垢。」