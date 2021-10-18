南台灣城中城大火46死41傷　疑安全門、電梯門被拆致「煙囪效應」釀大禍

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市鹽埕區城中城火警死傷慘重，消防單位重返火場勘查，發現部分樓層防火安全門無法閉合，甚至被拆走，廢棄電梯門也有部分不翼而飛，造成各樓層失去阻擋火煙功能，恐是7樓以上住戶慘重死傷的主因。

城中城大火造成46死41傷，台灣死傷第2多的單一建築物火災，也是高雄火警史上傷亡最慘重紀錄，警消初步判斷起火點在1樓，火勢從1到6樓往上延燒，而這些罹難者中，多數是濃煙嗆傷所致。

中央社報導，消防單位近日重回現場勘查發現，部分樓層的防火安全門和廢棄電梯門不翼而飛，剩下的防火安全門中，有些因水管等管線穿過，導致安全門無法閉合，也同樣失去阻擋火煙功能。

消防人員說，各樓層的安全門，是阻擋火煙流竄到各樓層的一道防護，如果沒有安全門或安全門無法閉合，就會讓濃煙暢行無阻，流竄到各樓層通道，住戶一打開門想外逃，就會遭遇充斥通道上的濃煙，很容易被嗆昏。

此外，城中城廢棄電梯門也有些不翼而飛，濃煙流竄入電梯井空間，形同煙囪一般，直衝上各樓層；而城中城1樓入口處停了50多輛機車，導致1樓火苗也能沿著機車等物一路向上延燒，造成火勢一發不可收拾。

消防人員透露，在城中城樓層通道、走道有發現不少罹難者倒臥，疑似是想逃生，卻遭遇濃煙被嗆昏致死；其實將家門緊閉關上，等候救援，生還機會才更高，不過如果家戶大門不夠密合，也會讓濃煙竄入屋內，導致在屋內嗆昏死亡。