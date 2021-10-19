也遭國民黨線民監控14年...臺灣國寶作家李喬書寫壓迫　學界盼諾貝爾文學獎提名

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北綜合報導）國民黨一黨專政威權統治時代下的社會監控和1980年代下的三萬線民，近日因有政治人物坦承曾「非自願」做線民而再度獲得媒體關注，在80年代，著名臺灣文學家李喬，也因作品常觸及社會議題而遭監控及騷擾長達14年，近年許多國內外學者專家，也積極推動提名李喬成為諾貝爾文學獎候選人，讓臺灣下一代及全世界能更進一步認識這位文字質感與歷史深度兼具的作家。

今年88歲的文壇大老李喬，是臺灣本土創作數最豐富的作家之一。李喬新竹師範學校畢業後，先後任教中小學，出版多部知名短篇小說，1980年退休後主力創作長篇小說與論述。根據臺灣李喬文學協會資訊，李喬已出版短篇小說集16本、11本長篇小說、論述7本。其中《寒夜三部曲》《寒夜》、《荒村》、《孤燈》已有英譯版，《藍彩霞的春天》已翻譯成西班牙語與日語，並分別在2018年及2019出版，部分短篇小說有捷克語版。

李喬投入民主運動與教育改革，寫實文學作品充滿他對社會人文的關懷，經常觸及社會議題、階級與性別壓迫，多部作品純熟運用意識流寫作技巧進行人物心理的描寫，解嚴前幾部談到政治事件的小說作品太過寫實，包括《告密者》等，令當權者坐立難安，李喬也自然被列入國民黨一黨專政時代下情治單位的監控名單，長達14年遭多位線民包圍。2019年促進轉型正義委員會更公布資料，讓外界得知這位一度成為「國家敵人」的文壇菁英，本人及親友在日常生活如何受到程度不一的窺探、抹黑及騷擾。

根據臺灣知名女作家凃妙沂的資訊，李喬早已榮獲許多重要文學獎，包括台灣文學獎(1968)、吳三連文學獎(1981)、巫永福評論獎(1993) 、鹽分地帶文藝營台灣文學貢獻獎(1999)、國家文藝獎(2006)、《V與身體》(2013)等十多項獎項。近年國內學界及旅美台人也積極奔走，爭取李喬被提名諾貝爾文學獎候選人，其作品在國際文學學術殿堂非常值得被認識。

成立甫四周年的「臺灣李喬文學協會」日前在苗栗公館「山泉水文學基地」舉辦會議，逾十位臺灣文學學界教授共同籌備編纂《李喬全集》，成員包括臺灣大學臺灣文學所黃美娥教授、客家詩人劉慧真、清華大學台灣文學研究所陳惠齡教授、東華大學文學系楊翠教授、聯合大學教授同時也是李喬二女兒李舒亭、高雄師範大學唐毓麗教授、政治大學臺灣語文與傳播學系黃惠禎教授、陽明交通大學客家文化學院蔣淑貞教授、日本獨協大學明田川聡士等人，預計兩年內付梓。

臺灣李喬文學協會會長、同時也是中央研究院原子與分子科學研究所所長的陳貴賢博士，多年來積極推動「山泉水文學基地」，推廣李喬文學經典之作，讓國內下個世代及全世界都能更認識這位臺灣文學國寶級作家。



《李喬全集》專家編輯會議於2021年8月28日舉行。（圖片「臺灣李喬文學協會」提供）



李喬（前排右三）本人8月28日亦出席編輯會議，與編輯團隊交流及合影。（圖片「臺灣李喬文學協會」提供）

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