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持五倍券消費拿不到發票？台灣財政部：店家應依收受的全額開立統一發票

By 財經組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/18 17:30
民眾持五倍券向使用統一發票之商店消費時，店家該怎麼開發票呢？

民眾持五倍券向使用統一發票之商店消費時，店家該怎麼開發票呢？ (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組　綜合報導）振興五倍券10月8日起上路！但近來有民眾持五倍券向使用統一發票之商店消費時，卻沒拿到發票，店家回應說「不必開立」，對此，財政部南區國稅局表示，消費者不論持紙本券、數位券消費，使用統一發票之商店均應依收受之全部金額開立統一發票。

財政部南區國稅局說明，振興五倍券除發放紙本，尚有綁定信用卡、電子票證、電子支付等方式之數位券；消費者不論持紙本券或數位券消費，使用統一發票之商店均應依收受之全部金額開立統一發票。

好比說，消費者向使用統一發票之實體商店購買定價380元之商品，持2張200元紙本五倍券付款，依紙本五倍券使用規範，店家可以不找零，但店家應依營業稅法規定，以收取金額400元為銷售貨物之全部代價，開立統一發票並報繳營業稅。

若消費者持1張200元紙本五倍券，差額180元以現金支付，店家就按380元開立統一發票，不能只開現金180元的發票；若消費者係以綁定之信用卡付款，店家應以實際刷卡金額380元開立統一發票。

財政部南區國稅局提醒，店家收受五倍券應注意開立統一發票相關規定，如一時疏忽，漏未依規定開立統一發票並報繳營業稅，請儘速在未經檢舉或稽徵機關調查前，自動補報及補繳稅款，以免遭查獲處罰。
振興5倍券
五倍券

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