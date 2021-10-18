臺灣土銀：放大你的五倍券 漢神巨蛋就愛台灣Pay

政府振興五倍券自110年10月8日開始累積消費，您還沒想好要怎麼花嗎？別煩惱，土地銀行力挺數位五倍券，只要您五倍券選擇綁定台灣Pay，無論是使用台灣Pay信用卡或金融卡，歡迎一起來參加土地銀行與漢神巨蛋購物廣場合作舉辦之「漢神巨蛋就愛台灣Pay 滿千送200元漢神商品券」活動，自110年10月18日起至111年1月14日止，漢神會員卡會員於漢神巨蛋購物廣場指定櫃位出示「台灣Pay」付款條碼進行支付，當日消費單筆滿新臺幣(以下同)1,000元(含)以上者，即可持該筆消費發票或交易明細至「贈品處」兌換「200元漢神商品券」乙份，單筆不累送，活動期間每一會員限兌換「200元漢神商品券」2份，限量5,500份，先搶先贏！

漢神巨蛋購物廣場鄰近高雄捷運R14巨蛋站與三鐵共構的左營車站，四通八達的交通網絡，不僅提供高雄地區民眾逛街購物的便利性，外縣市的民眾也可搭乘高鐵輕鬆抵達。漢神巨蛋購物廣場以「精采生活，夢想起飛」為經營理念，是與時代流行脈動同步接軌的新一代購物商場，擁有世界級化妝品旗艦大店、全國最大流行女鞋時尚大道，並引進20多間全國人氣主題餐廳，以及全國最大的自助餐廳-漢來海港巨蛋店。完整豐富的精緻生活特色規劃，匯集全家人同樂與全品味型態之商品結構，讓您感受前所未有的購物娛樂新體驗。

土地銀行與漢神巨蛋購物廣場均持續關注金融科技，不僅疫情期間致力推動零接觸服務，導入台灣Pay掃碼交易，打造行動支付場景，鼓勵消費者使用台灣Pay消費以阻斷病毒傳播鍊；更為因應時代變化，滿足廣大個人及企業客戶之現代都會需求，提供多元且創新之整合式金融服務，促進普惠金融之發展。歡迎民眾共襄盛舉參與本活動，以最優惠的價格，放大您手中振興五倍券之效益。

趕緊下載土地銀行「行動銀行APP」並開通「台灣Pay」行動支付功能，或下載「台灣行動支付APP」並綁定信用卡或金融卡，除了本活動外，台灣Pay尚有多檔主題式優惠熱烈強打中，另外結帳時請記得多利用雲端發票載具，減少紙本發票印製，不僅響應環保，中獎機會及獎金也高出許多喔！