台灣文策院創意內容大會重磅登場！國際論壇大咖講者揭曉　開放免費報名至11/9止

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)「2021 TCCF創意內容大會」來囉！焦點活動國際趨勢論壇邀請近50位跨領域海內外講者，將於11月10日12日松山文創園區舉辦10場專題對談。

今年論壇從產業關鍵字「元宇宙」（metaverse）出發，探討台灣內容在科技應用、文化影響力、投資觀點及商業模式的優勢與挑戰，期待透過活動打開視野、連結更多跨產業人士交流，激發不同觀點與海內外市場合作機會。

11月10日為論壇首日，透過【請登入元宇宙： 創意內容產業新浪潮】、【迎接元宇宙： 台灣創意內容與科技產業大合擊】、【未來的體驗： 理性與感性的牽手共創】等講題， 分享全球內容虛擬化趨勢、發展現況、藝術及劇場等領域應用發展， 探究內容產業該將如何思考IP轉譯、滿足虛擬體驗等機會，邀請行政院數位政務委員唐鳳、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾、 和碩聯合科技董事長童子賢等產官學界人士與談。

次日聚焦OTT、IP與台劇市場經驗， 【台灣OTT的產業應變及消費樣貌】、【從IP到影像的 航行】與【給賣家的話：台劇出海實戰經驗分享】探討百家爭鳴的海內外OTT平台對影視產業影響、 隨之帶動的消費者輪廓改變與不同的收視習慣， 到最近幾年的原創故事產製，增幅台灣IP影響力與能量， 最後分享已於國內成功的IP作品定位與目標市場；分別由文策院院長李 明哲、文策院策略研究處長瞿筱葳， 以及曾任華納音樂版權亞太區副總裁及Spotify 亞太區版權總監王詠怡擔綱主持，邀集台灣大哥大總經理林之晨、CATCHPLAY執行長楊麗貞、 牽猴子整合行銷總經理王師與台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希等對談。

壓軸登場的論壇由文策院副院長盧俊偉、 北科大互動系專任助理教授葛如鈞擔任主持，邀請橫跨綜藝娛樂、 唱片音樂、時尚藝術展演等不同面向的娛樂產業代表， 包含夢想動畫執行長林家齊、伯樂影業股份有限公司董事長吳明憲、 日本媒體藝術家真鍋大度與石橋素等；藉由【 商機無限的超空間派對】、【新綜藝時代： 娛樂節目新敘事與新商模】講題，分享在「內容線上化」、「 展演虛擬化」的趨勢下，內容業者如何增進軟硬體技術整合能力、 改變線上內容的敘事結構創造黏著度、 打造兼具流量與變現的商業模式， 並在虛實整合的展演中透過科技創造多重感官體驗。

活動報名至11月9日止，於活動官網可免費報名，同步在文策院官方YouTube頻道直播。