深刻自然的凝視詩人羅義皇的生命故事 紀錄片《未泯》勇奪2021新北市學生影像新星獎最大獎！

新北市政府主辦的「2021新北市學生影像新星獎」 ，今（17）日在電幻1號所以線上直播方式舉辦頒獎典禮，共選出 22組得獎作品，最大獎「超級新星獎」 由國立臺灣藝術大學葉家辰執導的紀錄片《未泯》奪得，榮獲40萬 元獎金，也是學生影像新星獎舉辦以來首次由紀錄片獲得首獎。

《未泯》描繪詩人羅義皇的生活經歷與人生境遇， 多次入獄的他卻在獄中獲得林榮三文學獎的肯定， 在迷茫焦慮的生活中找到寫作的養分。 本片導演以充滿力道的長鏡頭凝視， 自然卻深刻的呈現主角的孤獨與憂傷，讓觀眾同理角色的心境， 呈現紀錄片最真實的情感面向，實屬佳作。

代表新北市影像特色的「新北精神獎」 由臺北藝術大學團隊製作的動畫片《我回來了》獲得， 這部以停格偶動畫創作的作品，用架空的幻想世界探討核能議題， 用精緻的場景重現新北市特有的街道風景，更重要的是展現對環境、 家鄉的愛護與情感。故事樸實簡單，卻真摯動人。

今年最佳劇情片由朝陽科大的《腸躁男孩》獲得， 最佳紀錄片則是政治大學拍攝馬祖角力選手的作品《對摔》， 最佳動畫片為南藝大的手繪動畫《水中的女孩》，而臺藝大外籍生L uca Bonaccorsi的作品《fear of flying》則獲最佳實驗片。專屬高中以下創作的「 種子新星獎」，由師大附中的《沉溺》、新莊高中的《 我不知道風是在哪一個方向吹》，以及彰化縣大同國中的《夢境》 獲得。評審團表示， 得獎作品都展現了當代學生創作不斷突破框架的視野及細緻的觀察， 呈現出學生操作影像敘事的高度技巧， 也預見未來臺灣影視的發展趨勢。

文化局龔雅雯局長表示，今年因為疫情改以線上方式舉辦頒獎典禮， 首次讓同學們用直播及視訊方式參與， 也體現了影像能夠穿越時空限制的特性，展現新星獎鼓勵多元、 創新式語言的宗旨。期待新北市能夠成為各位同學創作的起點， 帶著這份榮耀持續走向未來，走向國際。今年所有入圍作品，將會在 10月23日至31日於府中15舉辦「新星影展」放映， 讓大家能夠一睹精彩的學生電影創作，歡迎各位影迷臉書搜尋「 新北市學生影像新星獎」線上預約。

臺北藝術大學團隊動畫片《我回來了》 榮獲新北精神獎。(照片來源：新北市文化局提供)

朝陽科大《腸躁男孩》獲得最佳劇情片。(照片來源：新北市文化局提供)

專屬高中以下創作的「種子新星獎」，由師大附中的《沉溺》、新莊高中的《我不知道風是在哪一個方向吹》，以及彰化縣大同國中的《夢境》獲得。(照片來源：新北市文化局提供)

新北市文化局局長龔雅雯(右四)、台灣電力公司袁梅玲處長(右三)、與評審團隊雷震卿導演(左四)資深紀錄片影評人李泳泉(右二)、趙瞬文教授(左五)、陳名煒導演(左三)、葉基固教授(右一)大合照。(照片由新北市政府文化局提供)