（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）刑事局日前網路偵蒐發現，網路流傳多名網紅的性愛影片，經查為社群「台灣網紅挖面」利用換臉技術製成，以牟取不法獲利，昨(17日)循線查獲主嫌為知名網紅小玉，全案依法送辦。

知名網紅小玉涉嫌利用網路換臉技術，將知名人物頭像移花接木成性愛影片，不法所得逾新台幣上千萬元，刑事局18日召開破案記者會說明案情。中央社

警方偵辦發現，犯嫌利用網路販售換臉色情影片，遭換臉製作成色情影片的受害者超過百人，不法獲利高達新台幣上千萬元，全案依涉嫌散播猥褻物與妨害名譽等罪解送新北地檢署偵辦，刑事局下午並召開破案記者會對外說明。

記者會上，偵查第四大隊副大隊長柯志仁表示，警方日前執行網路情蒐時，發現數名網紅、藝人的性愛影片自去年(2020年)7月起於網路上流傳，但求證發現均非本人所拍攝。

警方進一步追查發現，上述影片是從社群軟體推特粉絲團「台灣網紅挖面」所流出，犯嫌透過人工智慧換臉 AI Deepfake技術，將多名知名網紅、藝人或政治人物的臉部圖像移植到色情片AV女優身上，再後製成色情影片販售得利。

犯嫌先在推特上發送廣告招攬會員，有興趣者須先匯款支付400至1900元不等的費用，才能加入其通訊軟體Telegram群組會員，或是得到影片連結雲端網址，進而觀賞上述變臉謎片。

專案小組透過科技偵查發現，經營「台灣網紅挖面」的主嫌為26歲朱男，也就是知名百萬YouTuber小玉，其團隊還會在粉絲團的私密聊天室不時舉辦「票選」或「集資」活動，選出知名人物擔任性愛影片主角。

小玉涉嫌去年（2020年) 7月起利用網路換臉技術，將知名人物雞排妹、高嘉瑜等人頭像移花接木成性愛影片，百人受害，不法所得逾新台幣上千萬元，刑事局循線昨天逮3嫌送辦。

警方初步估計，小玉等嫌至今年10月初不法獲利約1100萬元，招募會員逾8000人，且已知變臉影片受害者超過上百人，包括藝人鄭家純（雞排妹）、YouTuber奎丁和立委高嘉瑜都在內。

專案小組經長期偵蒐，見時機成熟於昨天(17日）持搜索票，到小玉位於新北市樹林區租屋處執行搜索行動，現場拘提小玉、22歲莊男和24歲耶女到案。

中央社報導，現場查扣現金458萬餘元、金融帳戶存簿13本、電腦2台、硬碟2顆、手機2支、百萬名車1輛等證物，並由法院裁定扣押不法金流共3筆。

經警方調查了解，主嫌小玉主要負責剪輯影片和回覆網友留言，共犯莊男負責找影片素材和整理，耶女則是處理金流。

小玉到案供稱，起初只是在20多人朋友群組分享有趣的剪輯影片，但隨著人數增長，才轉而藉此牟利。

全案詢後，刑事局於今天將3嫌依涉散播猥褻物、妨害名譽等罪解送新北地檢署偵辦。

針對網紅「小玉」涉嫌利用換臉技術散布性愛影片。被害人之一的高雄市議員黃捷痛斥「變態網紅」，要為所有受害女性討回公道，對於惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰。

黃捷今天透過臉書直指「變態網紅小玉偷我的臉做A片！」她表示，先前接受鏡週刊專訪，發現有人用Deepfake技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，不法所得至少500萬元以上。

經刑事警察局布線追查，今天終於找到幕後首腦居然是擁有百萬訂閱戶的Yuotuber小玉，黃捷說，除了要求警政單位嚴加查辦外，也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。

黃捷也藉此呼籲「無論是和我一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓我陪著妳勇敢，一起把狼抓出來，對於這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」

民進黨立委高嘉瑜也受害，她今天批評近期網路流傳「AI 換臉」色情試看片，是無法可管的性暴力，主張將「AI換臉」濫用視為獨立犯罪行為，並明文規範其刑事、民事與行政責任。

對此，高嘉瑜今天在臉書發文表示，這些在網路上未經同意而被換臉、製成色情片的受害者將近百人，規模驚人，除了知名網紅、藝人明星，也不乏女性政治人物，這樣的行為早已對女性的名譽造成不可抹滅的侵害。

高嘉瑜認為，未經本人同意而發布的AI換臉影片，其實就是一種變相散播假訊息的行為，但綜觀現行針對假訊息管制的法規中，卻僅針對災害、食品、傳染病等假訊息才有做特別規範，對於AI換臉造假的影片目前仍無法可管。

高嘉瑜表示，她未來將參考國際作法，致力於推動台灣AI換臉管制的相關法令，包括建立獨立的網路影像真實性查核單位、提高網路平台對於用戶發布內容之監督責任、將AI換臉的濫用視為獨立犯罪行為，並明文規範其刑事、民事與行政責任。

在技術層面上，高嘉瑜說，可開發相關人工智慧工具進行因應，例如美國新創公司Deeptrace已開始著手研發深度偽造辨識技術，以辨識影片的真偽。

【移花接木】台灣網紅小玉涉販賣「換臉」謎片牟利•立委高嘉瑜、黃捷、雞排妹等逾百人受害 警方逮3嫌送辦