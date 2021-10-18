富邦產險攜手富邦慈善基金會 前進校園推廣兒童風險教育

富邦產險長期投入推廣兒童風險教育， 繼於今年兒童節前夕推出首本數位風險教育繪本《廚房裡的魔法》， 並也於近期推出動畫版， 上週更特別攜手富邦慈善基金會愛心志工社雲林支社舉辦在地關懷活 動，將風險教育繪本《廚房裡的魔法》帶入雲林古坑樟湖國小， 並邀請momo親子台的姐姐、哥哥到場，透過活潑生動的唱跳、 說故事、自己動手製作繪本等活動， 讓小朋友從中學習意外風險的觀念。

富邦產險表示，今年推出第一本免費數位繪本《廚房裡的魔法》， 以小朋友熟悉的家為出發點，探討居家用火安全，透過繪本中擬人化 的動物角色與豐富色彩，吸引兒童融入故事場景， 除了運用故事傳達風險觀念外，繪本中也特別設計互動式學習單， 讓小朋友從實做中深化居家風險認知，建立風險管理的保險概念。為 了讓更多孩童認識居家生活風險， 本次特別與富邦慈善基金會愛心志工社雲林支社聯合舉辦在地關懷活 動，除了以故事情境傳達風險觀念外，更邀請momo親子台的藍莓 姐姐、貝果哥哥到雲林縣樟湖生態國民中小學，與小朋友一起唱跳、 動手製作自己的手作風險繪本。

富邦產險特別規劃「魔法姐姐說故事」、「歡樂momo唱跳」 以及「DIY動手做」等3大活動，以《廚房裡的魔法》作為開場， 透過有趣且具知識性的繪本故事， 帶小朋友走進繪本主人翁小水獺的世界， 一探廚房還有火精靈的秘密， 透過生動的互動傳達正確的居家用火安全知識， 並搭配風險塗塗看學習單，由魔法姐姐與小朋友的問答及互動， 引導小朋友在著色過程中，思考並判斷家中可能存在的危險。mom o親子台的藍莓姐姐及貝果哥哥還會帶著小朋友唱唱跳跳、 活動身體，以及與小朋友們一同動手製作屬於自己的風險教育繪本， 讓小朋友帶回家與家人分享風險教育故事。現場歡笑聲不斷， 小朋友們在熱鬧的帶動唱和有獎問答中，度過充實且極富意義的一個 上午。

為發揮穩定社會發展的保險正向力，富邦產險積極實踐ESG（En vironment, Social, Governance）永續經營，並持續透過風險繪本《 廚房裡的魔法》以及深入校園與小朋友互動教學， 將生活風險意識深植於小朋友的家庭與校園環境， 讓孩子從小建構正確的風險觀念，在安全的生活空間平安成長。

照片來源：富邦金控提供