Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

富邦產險攜手富邦慈善基金會 前進校園推廣兒童風險教育

導讀風險教育繪本《廚房裡的魔法》 momo親子台姐姐、哥哥到場帶動

By 台灣英文新聞
2021/10/18 17:14
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

富邦產險長期投入推廣兒童風險教育，繼於今年兒童節前夕推出首本數位風險教育繪本《廚房裡的魔法》，並也於近期推出動畫版，上週更特別攜手富邦慈善基金會愛心志工社雲林支社舉辦在地關懷活動，將風險教育繪本《廚房裡的魔法》帶入雲林古坑樟湖國小，並邀請momo親子台的姐姐、哥哥到場，透過活潑生動的唱跳、說故事、自己動手製作繪本等活動，讓小朋友從中學習意外風險的觀念。

富邦產險表示，今年推出第一本免費數位繪本《廚房裡的魔法》，以小朋友熟悉的家為出發點，探討居家用火安全，透過繪本中擬人化的動物角色與豐富色彩，吸引兒童融入故事場景，除了運用故事傳達風險觀念外，繪本中也特別設計互動式學習單，讓小朋友從實做中深化居家風險認知，建立風險管理的保險概念。為了讓更多孩童認識居家生活風險，本次特別與富邦慈善基金會愛心志工社雲林支社聯合舉辦在地關懷活動，除了以故事情境傳達風險觀念外，更邀請momo親子台的藍莓姐姐、貝果哥哥到雲林縣樟湖生態國民中小學，與小朋友一起唱跳、動手製作自己的手作風險繪本。

富邦產險特別規劃「魔法姐姐說故事」、「歡樂momo唱跳」以及「DIY動手做」等3大活動，以《廚房裡的魔法》作為開場，透過有趣且具知識性的繪本故事，帶小朋友走進繪本主人翁小水獺的世界，一探廚房還有火精靈的秘密，透過生動的互動傳達正確的居家用火安全知識，並搭配風險塗塗看學習單，由魔法姐姐與小朋友的問答及互動，引導小朋友在著色過程中，思考並判斷家中可能存在的危險。momo親子台的藍莓姐姐及貝果哥哥還會帶著小朋友唱唱跳跳、活動身體，以及與小朋友們一同動手製作屬於自己的風險教育繪本，讓小朋友帶回家與家人分享風險教育故事。現場歡笑聲不斷，小朋友們在熱鬧的帶動唱和有獎問答中，度過充實且極富意義的一個上午。

為發揮穩定社會發展的保險正向力，富邦產險積極實踐ESG（Environment, Social, Governance）永續經營，並持續透過風險繪本《廚房裡的魔法》以及深入校園與小朋友互動教學，將生活風險意識深植於小朋友的家庭與校園環境，讓孩子從小建構正確的風險觀念，在安全的生活空間平安成長。

富邦產險攜手富邦慈善基金會 前進校園推廣兒童風險教育

照片來源：富邦金控提供

更新時間 : 2021-10-18 18:49 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
不斷更新！北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤
不斷更新！北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤