臺灣證交所：上週外資在集中市場買超59.60億元 買超新光金6.09萬張最多

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/10/12~2021/10/15）外資在集中市場總買進金額為3,303.90億元，總賣出金額為3,244.30億元，買超為59.60億元，另統計自2021年年初至10月15日止，外資總買進金額為18兆57.94億元，總賣出金額為18兆5,787.80億元，累計賣超為5,729.86億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆6,107.88億元新台幣，占全體上市股票市值的44.09%，較10月8日的22兆1,664.81億元新台幣，增加4,443.07億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：新光金：買進96,180千股，賣出35,292千股，買超60,888千股。

第二名：陽明：買進119,217千股，賣出86,470千股，買超32,747千股。

第三名：長榮：買進174,651千股，賣出147,986千股，買超26,665千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進182,232千股，賣出297,520千股，賣超115,288千股。

第二名：友達：買進81,034千股，賣出103,821千股，賣超22,787千股。

第三名：日月光投控：買進42,465千股，賣出64,007千股，賣超21,542千股。