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新北山藥冠軍誕生 推全運金牌山藥

By 台灣英文新聞
2021/10/18 17:09
照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供

昨(17)日在台北市希望廣場，農業局輔導新北市農會辦理新北市級山藥評鑑競賽，以鼓勵農友種出最高品質的新北山藥。今年度共有51位在地農友參賽，依照不同品種及栽培方式分為原生種(穴管栽培)、原生種(非穴管栽培)、大薯種(紅、白皮屑)、刺薯種等4個組別，經過專家現場評比選拔出今年度的新北市山藥冠軍。

新北山藥以「原生種」山藥品種為特色，盛產於雙溪、平溪、貢寮、瑞芳、三芝、淡水、汐止等區，其綿密Q彈的口感廣受饕客們的喜愛;山藥評鑑由評審按照不同組別的評鑑標準，首先進行外觀評選：檢視表面細緻程度、肉色均勻程度、切口黏液質黏稠度及病蟲侵害痕跡，形狀以長條直立者為佳，並接著透過食味品評，比較肉質口感、細緻度、Q度及香味，最終綜合評分選出今年漂亮又美味的新北山藥王。

原生種(穴管栽培)組冠軍吳幸男表示，自己種植原生種山藥已經有二三十餘年的經驗，今年遇到最大的困難就是年初雨水異常稀少，所以特別加強人工去田裡噴水來顧好山藥的水份，才有辦法生產出兼具良好外觀及細緻口感的冠軍山藥，希望大家可以大力支持，很感恩今年獲得評審的讚賞。

新北市農會理事長林讚枝表示，俗話常說藥補不如食補，而目前正於秋季盛產期的新北原生種山藥，含有豐富的膳食纖維及多種營養物質，絕對是入秋滋補的第一首選，不僅口感特別，吃起來綿綿ＱＱ，還帶些人蔘香味，歡迎大家多多採購，一齊支持在地小農。

新北市農業局表示，於10月16日至10月21日新北全運會期間，特別於電商通路推出「金牌山藥組合」訂購優惠，內含新北山藥雞湯調理包，讓民眾享受運動的健康風潮之餘，也能輕鬆品嚐山藥來強身健體，欲購買生鮮山藥亦可洽瑞芳地區農會（02）24972760~3、平溪區農會（02）24951051、三芝區農會（02）26363111。

新北山藥冠軍誕生 推全運金牌山藥

照片由新北市政府農業局提供

新北山藥冠軍誕生 推全運金牌山藥

照片由新北市政府農業局提供

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3.新北市農會真情食品館

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更新時間 : 2021-10-18 17:14 GMT+08:00

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