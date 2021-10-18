環警連日追查 破獲三峽福德坑溪染白元凶

日前民眾反映三峽區福德坑溪上游疑遭不法人士棄置廢棄物，染白溪水且有死魚漂流，新北市環保局與警察局三峽分局隨即成立專案小組展開調查，逐一比對可疑對象及犯罪行為後，鎖定一間環保清潔公司，有多次非法清除及棄置廢棄物情形，稽查員及員警於15日埋伏於新莊區民本街攔查，現場查獲陳嫌未領有廢棄物清除許可證，逕行駕駛車輛清運水肥及廢污水，已違反廢棄物清理法第41條及第46條規定，由警方以現行犯逮捕並移送新北地檢署偵辦，最重將處5年以下有期徒刑併科新臺幣1,500萬元以下罰金。
環保局表示，稽查員於10日發現溪水呈現白色混濁狀態後，多次前往採集水樣檢測，現場水質pH均有偏鹼的情形。經地毯式稽查未發現沿線工廠有排放廢(污)水情形，當地有熱心民眾指出，有時在福德坑溪聞到異味，懷疑有人傾倒不明物品，但前往查看時往往未能發現行為人，或有看到可疑車輛駛離，但不記得車牌號碼。
專案小組憑民眾提及之關鍵時段及現場遺留跡象繼續追查，調閱上百支路口監視器尋找可疑車輛，並請當地民眾指認，終鎖定某環保清潔公司槽車，循線追蹤該輛槽車曾出沒及停留地點後，終於查獲廢污水來源為土城某知名食品製造工廠，並經稽查員現場採樣，發現水質及水色與福德坑溪遭污染時相當。該食品製造工廠表示，確實委託環保清潔公司清運產出之廢污水，但不清楚清運業者後續廢污水去處及處理情形，後續將配合環保局改善，尋找合法清運業者處理廠內之廢污水，以避免污染情事再發生。
為追查是否有其他廢棄物產源，環保局亦請新店分局共同追查，果然發現新店某知名餐廳亦是委託該環保清潔公司清運餐廳油渣。環保局隨即會同三峽分局及新莊分局，攔查該環保清潔公司之清運車輛，現場查獲陳姓犯嫌違法清運，其堅稱不清楚廢棄物來源及後續處理，而該蔡姓負責人到案後亦矢口否認，並表示他們只是進行疏通水管業務，絕沒有收受廢污水或水肥等情況，直至稽查人員出示清運畫面及單據等證據，才坦承有向外承攬廢污水、水肥清運業務，並命陳姓員工載運廢污水及水肥至公司或隱密位置排放。
陳嫌表示全數行為皆為老闆指示，雙十連假亦是聽從老闆指示，駕駛清運車輛至三峽山上洗車，可能在清洗槽體過程中，有些許殘渣流出。平時亦依老闆指示到公司或指定位置將廢污水排出。本案罪證確鑿，除依法扣車外，將依違反廢棄物清理法第46條規定移請新北地檢署偵辦，並將擴大偵辦有無其他共犯。
三峽分局表示，新北市的環境保護是市府重要政策，更是轄內治安工作項目的一環，三峽的好山好水更是警分局全力守護不容破壞的重要工作內容，這次與環保局及當地熱心民眾共同合作，調閱上百支監視器畫面，更協請新莊分局及新店分局共同查辦，查獲相關蔡姓及陳姓犯嫌等人未領有廢棄物清除許可文件，在新北轄內從事非法清除甚至棄置廢棄物之行為，新北警絕對予以嚴辦，以逞效尤，絕對不容許不法份子破壞新北市環境。
環保局呼籲，委託清除廢棄物或水肥時應慎選合法廠商，應於簽約前確認其是否領有合格證照及合法去處，以避免造成環境污染，倘查獲有故意委託不合法之廠商清除廢棄物或水肥者，將依法要求委託人負擔連帶責任。
環保局提醒，從事廢棄物清除的業者，務必依規定申報流向，以免觸法。民眾若有發現污染事件時，請即時撥打1999市政服務專線，環保局將即時派員查處、打擊污染，共同維護新北市良好的生活環境品質。
循線查調監視器掌握行為人蹤跡。(照片由新北市政府環境保護局提供)
福德坑溪遭廢水污染呈白色混濁狀。(照片由新北市政府環境保護局提供)