環警連日追查 破獲三峽福德坑溪染白元凶

日前民眾反映三峽區福德坑溪上游疑遭不法人士棄置廢棄物， 染白溪水且有死魚漂流， 新北市環保局與警察局三峽分局隨即成立專案小組展開調查， 逐一比對可疑對象及犯罪行為後，鎖定一間環保清潔公司， 有多次非法清除及棄置廢棄物情形，稽查員及員警於15日埋伏於新 莊區民本街攔查，現場查獲陳嫌未領有廢棄物清除許可證， 逕行駕駛車輛清運水肥及廢污水，已違反廢棄物清理法第41條及第 46條規定，由警方以現行犯逮捕並移送新北地檢署偵辦，最重將處 5年以下有期徒刑併科新臺幣1,500萬元以下罰金。

環保局表示，稽查員於10日發現溪水呈現白色混濁狀態後， 多次前往採集水樣檢測，現場水質pH均有偏鹼的情形。 經地毯式稽查未發現沿線工廠有排放廢(污)水情形， 當地有熱心民眾指出，有時在福德坑溪聞到異味， 懷疑有人傾倒不明物品，但前往查看時往往未能發現行為人， 或有看到可疑車輛駛離，但不記得車牌號碼。

專案小組憑民眾提及之關鍵時段及現場遺留跡象繼續追查， 調閱上百支路口監視器尋找可疑車輛，並請當地民眾指認， 終鎖定某環保清潔公司槽車， 循線追蹤該輛槽車曾出沒及停留地點後， 終於查獲廢污水來源為土城某知名食品製造工廠， 並經稽查員現場採樣，發現水質及水色與福德坑溪遭污染時相當。 該食品製造工廠表示，確實委託環保清潔公司清運產出之廢污水， 但不清楚清運業者後續廢污水去處及處理情形， 後續將配合環保局改善，尋找合法清運業者處理廠內之廢污水， 以避免污染情事再發生。

為追查是否有其他廢棄物產源，環保局亦請新店分局共同追查， 果然發現新店某知名餐廳亦是委託該環保清潔公司清運餐廳油渣。 環保局隨即會同三峽分局及新莊分局， 攔查該環保清潔公司之清運車輛，現場查獲陳姓犯嫌違法清運， 其堅稱不清楚廢棄物來源及後續處理， 而該蔡姓負責人到案後亦矢口否認， 並表示他們只是進行疏通水管業務， 絕沒有收受廢污水或水肥等情況， 直至稽查人員出示清運畫面及單據等證據， 才坦承有向外承攬廢污水、水肥清運業務， 並命陳姓員工載運廢污水及水肥至公司或隱密位置排放。

陳嫌表示全數行為皆為老闆指示，雙十連假亦是聽從老闆指示， 駕駛清運車輛至三峽山上洗車，可能在清洗槽體過程中， 有些許殘渣流出。 平時亦依老闆指示到公司或指定位置將廢污水排出。本案罪證確鑿， 除依法扣車外，將依違反廢棄物清理法第46條規定移請新北地檢署 偵辦，並將擴大偵辦有無其他共犯。

三峽分局表示，新北市的環境保護是市府重要政策， 更是轄內治安工作項目的一環， 三峽的好山好水更是警分局全力守護不容破壞的重要工作內容， 這次與環保局及當地熱心民眾共同合作，調閱上百支監視器畫面， 更協請新莊分局及新店分局共同查辦， 查獲相關蔡姓及陳姓犯嫌等人未領有廢棄物清除許可文件， 在新北轄內從事非法清除甚至棄置廢棄物之行為， 新北警絕對予以嚴辦，以逞效尤， 絕對不容許不法份子破壞新北市環境。

環保局呼籲，委託清除廢棄物或水肥時應慎選合法廠商， 應於簽約前確認其是否領有合格證照及合法去處， 以避免造成環境污染， 倘查獲有故意委託不合法之廠商清除廢棄物或水肥者， 將依法要求委託人負擔連帶責任。

環保局提醒，從事廢棄物清除的業者，務必依規定申報流向， 以免觸法。民眾若有發現污染事件時，請即時撥打1999市政服務 專線，環保局將即時派員查處、打擊污染， 共同維護新北市良好的生活環境品質。

循線查調監視器掌握行為人蹤跡。(照片由新北市政府環境保護局提供)

福德坑溪遭廢水污染呈白色混濁狀。(照片由新北市政府環境保護局提供)