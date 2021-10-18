高雄亞灣區中華電信5G AIoT智慧醫療正式落地　國發會5G高雄榮家智慧長照計畫案

中華電信今(18)日宣布，由集團子公司- 中華系統整合與國內5G AIoT垂直應用領域廠商-佐臻公司正式導入5G AIoT智慧醫療解決方案， 並透過國發會5G高雄榮家智慧長照計畫，將5G AR + AIoT首次導入長照系統。目前全世界多為醫療院所導入5G AR眼鏡應用，較少於長照機構導入。因此， 本次將為全台首例使用智慧眼鏡的第一視角及AR 擴增實境進行長照服務的計畫。

中華電信在亞洲新灣區5G AIoT創新園區扮演重要的角色， 除積極投入整個創新園區的資通訊基礎設施、 雲端機房以及5G網路建設外， 更以整個中華電信集團的能量投入研發產品、提供解決方案。 並與雲端平台商、SI系統整合商、 終端設備商及垂直應用服務商等對接，實踐快速整合各領域佼佼者， 落地高雄。

中華電信董事長謝繼茂表示：「中華電信身為國內電信龍頭， 自去年5G率先開台後，致力加速5G建設、 發展5G企業專網及相關智慧應用。同時，身為高雄亞洲新灣區5G AIoT國際大聯盟的創始成員之一， 中華電信自今年4月正式進駐成功大樓後，並於今日宣布5G AIoT智慧醫療正式落地。中華電信與中華系統整合公司， 將帶領專業團隊與合作夥伴， 共同整合先進資通訊科技及醫療場域需求，充分運用5G、 AI及AR等創新技術，提升醫事服務的效率與能力。 我們預計將5G智慧應用服務結合數位榮家轉型策略， 提供高雄榮家國內最完整之5G行動化養護機構解決方案與全方位數 位轉型服務，同時也規劃在三年內擴大至全台16所榮家， 共可提供高達8,000床的智慧長照服務。。」

高雄市副市長羅達生表示：「 亞灣推動方案作為高雄最重要的招商引資政策工具， 除了中央各部會於五年內投入百億元， 市府也提供進駐亞灣相關行政協助。今天簽約的國發會計畫， 主要執行廠商如中華系整、佐臻公司皆已進駐亞灣， 並將以成功大樓作為基地，於高雄的岡山榮家導入智慧長照服務， 不僅將成為國內最完善的智慧長照示範場域，也將是5G AIoT技術從產業擴散到民生最好的應用案例！ 市府將持續招商引資，歡迎各領域業者將5G AIoT技術落地亞灣，並以高雄做為驗證場域， 與市府共同打造高雄成為最完整的5G AIoT驗證示範場域！」

優質醫療資源與專業醫療技術向來都是台灣強項競爭力之一， 智慧醫療產業近年在專業醫療服務及ICT資通訊技術整合下， 已將傳統醫療服務再升級，並提升醫療體系高效率智慧應用。

由中華電信集團子公司-中華系統整合公司領頭籌組專業研發團隊( 包括佐臻、品臻、雲達、雲鼎、毅邦等) 在國軍退除役官兵輔導委員會及高雄榮總全力支持下，以「5G 高雄榮家智慧長照計畫」成功爭取國發會亞洲•矽谷- 5G計畫資源，提供全台首例利用5G AIoT智慧眼鏡及AR擴增實境的第一視角進行長照服務。 計畫內將協助岡山榮家導入5G AIoT，並與高雄榮總進行5G遠距會診，有效提升榮家診療效率 ，讓高齡病患能在不出門的情況下，即可享受到完善的醫療照護。

本計畫將建置中華電信5G企業專網、雲達5G O-RAN與5G智慧照護系統， 並將應用於榮家數位轉型訊息整合平台、AR智慧照護/緊急送院/ 遠距探病、智慧排班、AIoT生命體徵自動上傳、AIoT 毫米波安全感測、3D 可視化病房監看等。預計於111年Q4前完成整體5G AR照護系統整合驗證推廣，提供流程端之SOP、諮詢協助， 以及與醫療機構、長照資料介接方法， 希望在退輔會金字塔三級醫療照護計畫下， 建立以榮家住民為中心的數位醫療照護環境，成就醫養護合一、 榮家即醫院的全新榮家醫養照護體系。

中華系統整合公司吳明德董事長表示， 有鑑於衛福部自105年起推動之長照十年計畫2.0，台灣長照需 求日漸增加， 本次記者會現場也將由佐臻公司整合台灣醫療產業鏈展出與合作廠商 (品臻、高榮創研、雄欣、南台科大、鼎泰昇、西柏科技、 瑟鎂科技、圓展等)的成果展示。佐臻公司梁文隆董事長表示，本次 很榮幸參與這個計畫案展示AR、AI、 AIoT等先進資通訊設備，並應用於智慧醫療領域。

記者會現場一樓的智慧醫療展示區域，共分為病房、 護理站與智慧醫療，除上述高榮案計畫內應用項目以外， 還包含自動化藥櫃與藥物辨識盒之智慧護理推車、 去識別化智慧照護系統、無線體溫監控系統、 離床跌倒mmWave資訊(四合一多屏顯示整合技術) 、病床旁心靈療癒牆、手術室遠距多屏醫療影像系統平台、3D AR仿真外手模擬訓練平台、3D可視化醫療教育、 行動化遠距醫療方案等。展區並設有沉浸式體驗專區， 供現場貴賓體驗最新XR互動內容。

中華電信係以集團能量參與高雄5G AIoT創新園區之發展，同時， 由集團子公司中華系統整合在高雄開始與國際和國內大廠等產官學夥 伴合作，並以高雄亞灣區中華電信成功大樓作為基地， 實現智慧醫療應用場域落地，全面強化南台灣的競爭力， 同時與合作夥伴共同進駐高雄亞灣區，攜手共創5G AIoT新藍海。