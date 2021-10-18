默沙東成新戰略物資 新冠口服藥恐再現分配不均

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美國默沙東集團（Merck & Co）研發世界首款口服抗新冠藥物Molnupiravir，10月初已公布其跨國三期實驗成果，證實能有效將確診者入院或死亡風險減低50%，引發各國搶購，國際公衛團體憂心將排擠真正有需求的國家。

默沙東11日已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請緊急使用授權，最快12月獲得批准，2021年底便能生產可供1000萬個療程的劑量。據悉，該藥廠先前已與美國政府簽訂合約，以每單位療程約新台幣1.9萬元的價格，供應170萬劑。台灣也持續與該藥廠談判，14日衛福部長陳時中更鬆口快要與默沙東簽約。

Molnupiravir炙手可熱，罕見連藥都還沒獲准緊急使用，就已發出許可證給多家學名藥製藥廠，許多富裕國家如美國更是早已取得藥物的供應合約，中低收入國再度陷入無銀彈又無藥可購的窘境。

路透社報導指出，比起富裕大國多數已達70%的疫苗接種率，非洲僅約5%人口接種新冠疫苗，更迫切需要避免重症奪命的一切治療手段。

然而，聯合國所支持的公衛組織「藥品專利聯盟」（Medicines Patent Pool，MPP），其營運委員會成員、同時也是美國非營利機構「公眾」（Public Citizen）一員的梅巴德克（Peter Maybarduk）指出，「沒拿到藥廠許可的國家或單位就必須依賴原廠藥物。在我們看來，會有供應短缺和定價過高等風險。」而這也將再度導致富裕國家不惜高價搶藥，窮國有需求卻無力支付的惡性循環。

儘管默沙東曾表示，將擬定各國一致的定價計畫，然窮國仍難以在價格談判中抗衡富國，口服抗新冠藥眼看也將成為戰略物資，疫苗貧富不均的困境恐再度上演。