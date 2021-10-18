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【安坑輕軌列車42％台灣製造】首列車登「廠」 測試　力拼2022年底通車

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/18 16:29
安坑輕軌列車採用國內的車體牆板、空調、電纜、座椅與照明，國產化比例達42％。（新北市政府捷運工程局提供）

安坑輕軌列車採用國內的車體牆板、空調、電纜、座椅與照明，國產化比例達42％。（新北市政府捷運工程局提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）新北市政府捷運工程局今（18）日表示，安坑輕軌列車採用國內的車體牆板、空調、電纜、座椅與照明，國產化比例達42％，預定將於明年上線進行軌道動態測試及耐久性測試，也象徵安坑輕軌朝2022年底完工通車目標再邁進一步。

新北市長侯友宜上午前往安坑輕軌機廠，了解首列車進駐情形，他表示，安坑輕軌首列車全線會配置15列車行駛，每列車五節車廂，共有62個座位，可搭載265名旅客。

侯友宜還說，安坑輕軌列車符合國產國造精神，15列車的車體牆板、空調、電纜、座椅與照明都是國產製造，比例高達42％，比淡海輕軌國產比例22％來得高。

新北捷運局說明，安坑輕軌目前施工進度非常順利，截至9月底計畫進度達83%，列車明年年初就會在安坑輕軌上測試，讓市民朋友可以欣賞安坑輕軌列車之美。

新北捷運局表示，新北市近年來積極推動捷運三環六線，安坑輕軌繼7月全線高架橋合龍後，持續進行高架軌道鋪設及機電系統工程施工，與此同時，安坑輕軌首列車也在9月底進駐安坑機廠，接續進行接收檢查、靜態功能測試與行駛測試。

新北捷運局表示，其餘14列車也會依照計畫排程，陸續運抵安坑機廠，接續明年列車將至正線軌道，進行動態測試與耐久性測試，持續朝2022年底完工目標努力。

全線位於新店安坑地區的安坑輕軌，路線全長約7.5公里，設置9座候車站、1座機廠，沿途經過新店區安一路、安捷路及安和路，並以安心橋跨越新北環快道路及新店溪，在十四張站銜接新北環狀線，建構轉乘路網，未來通車後可節省通往雙北市區15至20分鐘的通勤時間。
安坑輕軌
新北市政府捷運工程局
侯友宜

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