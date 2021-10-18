花蓮城市空間藝術節16組藝術家限地創作　台灣文博會策展人林昆穎策畫

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 第二屆「花蓮城市空間藝術節」由花蓮縣文化局主辦，邀請曾策劃台北白晝之夜與台灣文博會的藝術家林昆穎擔任藝術總監，主題「溫花蓮」集結16組藝術家將於11月19至21日登場。

2021「花蓮城市空間藝術節」以「溫」描述花蓮的節奏感，並透過「問」為行動，由出生花蓮的林昆穎策畫，規劃日出大道上16組藝術家限地協作的「8道城市提問」，五大主題將於四大場域展開。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮土地的豐沃讓花蓮子弟在生命中蘊含了韌性， 中央山脈是我們的靠山，此次策展中透過溝仔尾歷史的轉述、轉譯，帶來新的提問和思考、陽光與能量，與花蓮市產生美好的共振，在共創、共生、共好的嶄新面貌中一起學習，讓花蓮成為年輕、美好、有夢、有溫度的城市。

出身花蓮的藝術總監林昆穎說，身為返鄉遊子，多年來看著花蓮樣貌的轉變、人事的流轉，不禁好奇，花蓮人心目中的花蓮，是什麼樣子的呢？在策展期間一次次的訪談中，終於明白，透過探問才能讓我們更了解彼此；在相互的應答之中，帶出屬於花蓮的溫緩文句與在地情懷，每個問題都是城市建造養成的脈絡辯證。

今年活動內容分為五大類「日出未來河」、「花創火溫酒」、「南濱奔日流」、「溝仔尾問答」和「豐田村秘境」。開、閉幕儀式更史無前例選在11/20、21兩天清晨5點的南濱海邊舉行，邀請大家在天光潮汐中棲石而坐，聆聽音樂與大地的無限迴響。

曾令理的《這原是一條河》則是透過霧氣裝置，讓來往的人在奇幻的水氣瀰漫間想起下方伴隨著花蓮的河；豪華朗機工的《鏡岕》利用回收鏡子反射大道上的一切，象徵世界自然的循環，在鏡像裡集聚與擴散，一如這個城市承載著人們的相聚與離合。

《大道流動問答》則是由台北劇場實驗室、大人問到底團隊、張汶皓、黃懷德、法咪咪、三分生劇團、東岸爵士重奏、DJ汝妮、DJ Jesse等共9組表演者遊走各區，分別用「走問」、「說書」和「音樂」等方式與觀眾互動。

兩個舞台設置在日出大道兩端的花蓮文化創意產業園區與太平洋公園，「花創舞台」是在花創園區夜晚的「火溫酒論壇」，邀請12位包括策展人、作家、藝術創作者等分享跟花蓮的生命交集。

南濱公園的「日出舞台」在11/20、21清晨5點各有一場日出儀式的重頭戲，在天將破曉之際，邀請大家沉靜感受，伴著部落劇會所、冉而山劇場、原舞者、阿努、DJ汝妮的靈性演出，一起迎接日出的魔幻時刻。

此外，團隊也製作了「聲音的花蓮ASMR」系列影片，用市井生活聲響喚起每個人心中的花蓮記憶。更多活動詳情請持續關注「花蓮城市空間藝術節」官方臉書與IG。

2021花蓮城市空間藝術節－溫花蓮

活動時間：2021/11/19(五)－11/21(日)

活動場域：花蓮日出大道│花蓮文化創意產業園區│太平洋公園（南濱段）│豐田村