全台灣今年獨一輛 成大電動賽車3秒加速100公里

（台灣英文新聞／ 科技組 綜合報導）疫情難掩創新精神，即使國際學生方程式賽車大賽（Formula SAE）日本站賽事連二年因疫取消，成大方程式賽車隊仍耗時一年，打造全新電動賽車，只需3秒，便可從0加速到100公里，成今年全台唯一新製電動賽車，望明年能藉此參賽奪下好成績。

成大方程式賽車隊團隊20多名學生隊員，一年內從無到有，以200多萬經費打造出第三代電動賽車，並於近日完工試車。總工程師黃晨瑋表示，車體重量已從第一代340公斤大幅降為260公斤，並由單馬達進化到符合電動車趨勢的雙馬達，且加入空力套件如前翼、尾翼、底版等設計，過彎速度比以往快了近2秒，時速則只要3秒，就可以從0加速到100公里。

電力組長曾志仲說，受疫情影響，花費1.5倍以上的時間來打造賽車，除了電子材料、IC缺料，每天需不停地刷新網站頁面找貨，在全國疫情警戒下，隊員也要分工在家設計、製作，透過線上會議協調，再分流到現場組裝等，「協作過程雖然艱辛，但看到成品很有成就感。」

團隊中的女力不容小覷。23歲的隊長吳佳芬領軍試車，油門踩到底的飆速快感，也讓她直呼開自己做的車很有成就感。商業組員蘇懌帆表示，賽車不分男女，女生因體重優勢還可開得更快。

蘇慧貞校長在新車發表會則指出，賽車隊同學身體力行地呈現所有價值，在疫情下努力完成這輛電動賽車，她特別為電動賽車取小名「honor」，代表成大人的榮耀。

成大方程式賽車隊目前約有50名隊員，來自各系所，在車隊互相切磋學習，分工合作，相當有成就感，未來也將持續優化，追求更好的數據，期盼明年疫情趨緩，能到日本參加國際賽為國爭光。