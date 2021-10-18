睽違193天首現「三零」！10/19起台灣陸海空場站開放飲食　11/8高鐵恢復自由座

台灣10/18零新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土、境外移入病例，也沒有出現死亡個案。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會) 台灣10/18零新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土、境外移入病例，也沒有出現死亡個案。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土、境外移入病例，也沒有出現死亡個案，這是自4月8日以來，睽違193天首現「三零」。中央流行疫情指揮中心今（18）日宣布，10月19日起大眾運輸場站如客運轉運站及機場候機室開放飲食，11月8日回復高鐵自由座措施。

台灣疫情重現久違的「三零」，交通部也研擬開放相關防疫措施，包括開放陸海空場站飲食和高鐵自由座。部長王國材表示，第一個部分是「開放陸海空場站飲食」，從明（19）日起有三項開放，包括客運轉運站（國道市區公車客運）的候車區開放飲食，再者是海空運場站的國內場站開放飲食，包含國際航空站、海港部分，場站內的相關餐飲業也開放內用；但國際場站入境部分仍是嚴格分流管制，循指定動線區域離開場站，不得在場站內飲食外，其餘區域開放。

王國材補充說明，不過在陸海空場站用餐時仍要遵守指揮中心的相關防疫措施，包括旅客飲食應與不特定對象保持社交距離(室內1.5公尺；室外1公尺)或有適當阻隔設施。

高鐵自由座部分，因為高鐵旅客可預訂29天內（含乘車當日）至發車前1小時為止之車次，目前的車次已被一般座位方式預訂了，因此11月8日起開放自由座。王國材說，11月8日會把所有班次，從現在899班調整回疫情前每周1016班，完全恢復正常進行。

王國材說明，自由座一般為3節車廂(10-12節)，針對大家擔心自由座太擠的問題，交通部將協調高鐵公司，在尖峰時段增加4至8節自由座，並滾動檢討調整車廂數，如果太擁擠，尖峰時段可以增加其他車廂，當作自由座椅分散人流，也會視需求增加班次以舒緩人潮。

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