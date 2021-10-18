台灣普悠瑪翻車事故釀18死　司機員尤振仲一審遭判4年6月　家屬批：台鐵依舊沒有改善

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵第6432次普悠瑪列車3年前行經宜蘭新馬站時發生出軌翻覆事故，造成18人死、200多人受傷。宜蘭地方法院今（18）日宣判，司機員尤振仲依過失致死罪，判4年6個月，但負責驗收自動防護系統（ATP）的前台鐵機務處副處長柳燦煌、前台鐵綜合調度所所長吳榮欽則被判無罪。對此，罹難家屬董小羚說：「顯見出事全部推給司機員」。

2018年10月21日，台鐵第6432次車普悠瑪自強號下午2時50分自新北市樹林站出發，開往終點台東縣台東站，下午3時39分列車開始多次出現動力時有時無、速度減慢及停車，下午4時49分列車進入蘇澳新馬站月台前的右彎路段時，傾斜翻覆，造成18人死亡、17人重傷、274人輕傷。

中央社引述法院說法，尤振仲當時誤因ATP系統（Automatic Train Protection，列車超速防護系統）故障，違反台鐵局相關規定，在宜蘭大溪站前約1.8公里處時擅自關閉ATP系統，且他關閉ATP系統後，列車隨即又發生動力自動切斷的情形，之後於列車停靠宜蘭站、羅東站時，也都未依規定重新開啟回復ATP自動防護系統的功能。

尤振仲之後從羅東站出發後，明知ATP系統是司機員駕駛列車的輔助設備，ATP系統關閉時，司機員仍應提高注意力，留意行車沿線的號誌、號訊及標誌，並遵守行車速限，但列車之後的速度竟達到時速141公里，同時在列車行駛期間，他仍持續與機車調度員、檢查員通聯，未注意新馬站彎道車速應低於時速75公里的規定，列車之後出軌翻覆。

法院指出，尤振仲因相關嚴重疏失，造成這起嚴重事故，又犯後否認犯行，未見悔意，犯後態度不佳，量處有期徒刑4年6月。

柳姓副處長部分，當時檢方認為，柳姓副處長疏失未將「ATP遠端監視系統」列入檢驗測試程序導致意外發生，但他在主持「傾斜式電聯車136輛購案」技術資料總檢討會議時，已依照規定召集相關技術人員進行審查會議審查，但因製造商住友公司、日車公司所提供的文件有疏漏，而未將「ATP遠端監視系統」列入檢查、測試項目，尚難直接認為柳姓副處長的過失，因此無罪。

吳姓所長部分，因他只在列車試運轉階段負責調配車輛行車調度，並未參與「整備測試」，自難認他有未察知ATP遠端監視系統未作動的過失。

在當年翻覆意外中，一家8口不幸罹難的台東董家大女兒董小羚是「普悠瑪事故受難家屬自救會會長」，她接受中央社記者電話訪問表示，聽到這樣的判決，台鐵依舊沒有改善，出事全部推給司機員，司機員如果不幸殉職就是英雄，沒事就是狗熊；等她收到判決書後，預計21日由律師陪同對外說明。