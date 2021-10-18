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【快訊】台灣18日下午1:49發生芮氏規模5.2地震•震央在花蓮近海　震度4級以上地區：花蓮宜蘭與南投

震度4級以上地區包括：花蓮縣太魯閣，宜蘭縣澳花，以及南投縣合歡山。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/18 14:03
【快訊】台灣18日下午1:49發生芮氏規模5.2地震•震央在花蓮近海　震度4級以上地區：花蓮宜蘭與南投

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣時間今天(10/18)13:49左右花蓮地區附近發生芮氏規模5.2有感地震，震央在花蓮縣近海，距離花蓮縣政府北北東方23.5公里處。震源深度30.2公里。

震度4級以上地區包括：花蓮縣太魯閣，宜蘭縣澳花，以及南投縣合歡山。詳情地震報告如下：

各地震度如下：

花蓮縣地區最大震度4級

　4級：太魯閣、和平、西寶

　3級：秀林、花蓮市、銅門、鹽寮

　2級：水璉、西林、光復

　1級：紅葉、富里

● 宜蘭縣地區最大震度4級

　4級：澳花、南澳、武塔

　3級：南山、大同、牛鬥

　2級：冬山、蘇澳、內城、宜蘭市

　1級：龜山島

● 南投縣地區最大震度4級

　4級：合歡山

　2級：奧萬大

　1級：埔里、國姓、信義鄉、竹山、名間、南投市、玉山

● 臺中市地區最大震度3級

　3級：梨山、德基

　2級：烏石坑

　1級：霧峰、臺中市

● 桃園市地區最大震度3級

　3級：三光

　2級：新屋

　1級：桃園市

● 新北市地區最大震度2級

　2級：烏來、新店、新北市

　1級：五分山、五股

● 新竹縣地區最大震度2級

　2級：關西、竹東、竹北市

　1級：五峰、峨眉

● 苗栗縣地區最大震度2級

　2級：南庄、鯉魚潭

　1級：三義、苗栗市

● 雲林縣地區最大震度2級

　2級：四湖

　1級：草嶺、斗六市、土庫、古坑、水林

● 臺北市地區最大震度1級

　1級：木柵、臺北市

● 新竹市地區最大震度1級

　1級：新竹市

● 臺東縣地區最大震度1級

　1級：長濱、海端、成功

● 彰化縣地區最大震度1級

　1級：員林、大城

● 嘉義市地區最大震度1級

　1級：嘉義市

● 嘉義縣地區最大震度1級

　1級：太保市
花蓮
地震
5.2
近海
宜蘭
南投

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