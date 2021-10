海地幫派綁票17位美加傳教士 含5名未成年及兒童皆不知下落

(台灣英文新聞/ 張雅鈞 綜合外電報導)海地犯罪猖獗治安不佳,16日驚傳17名美國、加拿大基督教傳教士與家眷遭幫派分子綁架勒贖,美國、加拿大與當地官方及非營利組織皆日夜工作,目前17人仍下落不明。

CNN報導,17名遭擄人士於16日拜訪海地西部可德布凱鎮(Croix-des-Bouquets )地區一家孤兒院後,驅車前往海地首都太子港(Port-au-Prince)以北的泰坦尼恩(Titanyen)途中被綁票。

總部位於俄亥俄州的基督教援助牧師組織17日發布聲明指出,16日於海地遭擄的17名傳教士為16名美國公民以及1名加拿大公民,其中5位為男性、7位為女性,並包含5位未成年人,據悉裡面包含一對年輕夫婦與其兩位子女。

據海地安全部隊消息人士透露,調查正在進行中,並認爲該起綁架事件為當地幫派成員所為。海地外交部長約瑟夫(Claude Joseph)向CNN表示,海地官方正與美國國務院正就綁架事件進行接觸。

該宣教組織在當地的前外勤主任胡利(Dan Hooley)17日向CNN表示,17人都在同一車上,在被帶走前還能跟組織在當地的主管發訊息,告知對方被綁票,綁匪當天稍晚也已與該組織聯繫。

華盛頓郵報引述消息人士指出,被綁的其中一位美籍傳教士,在當下用WhatsApp在群組中求救,「請為我們祈禱!我們被扣為人質,他們綁架了我們的司機。祈禱吧,祈禱吧,我們不知道他要把我們帶去哪裡。」該報並未揭露該條WhatsApp消息為文字還是影片,以及該群組的相關資訊。

美國國務院發言人於16號晚間表示,已知悉相關報導,並稱「海外美國公民的福祉與安全是國務院的最高優先事項之一」。

據了解情況的美國高級官員表示,聯邦調查局與國務院正日以繼夜展開工作,以確保美國公民獲釋,但目前仍不知肉票身處何方。

加拿大全球事務處一名發言人表示,該國也正與海地當局以及「受牽連的非政府組織」合作,收集情報。

據位於太子港的非營利組織人權分析及研究中心(Center for Analysis and Research in Human Rights,CARDH)表示,2021年海地綁架案激增,自1月來至少發生628起,29起為外國人,而自7月以來綁架案更竄升300%。

人權分析及研究中心指出,綁架案的激增主要是由於當地武裝幫派400 Mawozo作案,該組織曾因竊盜汽車惡名昭彰,甚至「集體綁架」公車乘客勒索贖金,現在更是把持了可德布凱鎮大部分地區,甚至向企業收稅。