海地幫派綁票17位美加傳教士 含5名未成年及兒童皆不知下落

海地16日驚傳派份子擄走17名美國、加拿大基督教傳教士與家眷，目前17人仍下落不明。(圖／美聯社） 海地16日驚傳派份子擄走17名美國、加拿大基督教傳教士與家眷，目前17人仍下落不明。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）海地犯罪猖獗治安不佳，16日驚傳17名美國、加拿大基督教傳教士與家眷遭幫派分子綁架勒贖，美國、加拿大與當地官方及非營利組織皆日夜工作，目前17人仍下落不明。

CNN報導，17名遭擄人士於16日拜訪海地西部可德布凱鎮（Croix-des-Bouquets ）地區一家孤兒院後，驅車前往海地首都太子港（Port-au-Prince）以北的泰坦尼恩（Titanyen）途中被綁票。

總部位於俄亥俄州的基督教援助牧師組織17日發布聲明指出，16日於海地遭擄的17名傳教士為16名美國公民以及1名加拿大公民，其中5位為男性、7位為女性，並包含5位未成年人，據悉裡面包含一對年輕夫婦與其兩位子女。

據海地安全部隊消息人士透露，調查正在進行中，並認爲該起綁架事件為當地幫派成員所為。海地外交部長約瑟夫（Claude Joseph）向CNN表示，海地官方正與美國國務院正就綁架事件進行接觸。

該宣教組織在當地的前外勤主任胡利（Dan Hooley）17日向CNN表示，17人都在同一車上，在被帶走前還能跟組織在當地的主管發訊息，告知對方被綁票，綁匪當天稍晚也已與該組織聯繫。

華盛頓郵報引述消息人士指出，被綁的其中一位美籍傳教士，在當下用WhatsApp在群組中求救，「請為我們祈禱！我們被扣為人質，他們綁架了我們的司機。祈禱吧，祈禱吧，我們不知道他要把我們帶去哪裡。」該報並未揭露該條WhatsApp消息為文字還是影片，以及該群組的相關資訊。

美國國務院發言人於16號晚間表示，已知悉相關報導，並稱「海外美國公民的福祉與安全是國務院的最高優先事項之一」。

據了解情況的美國高級官員表示，聯邦調查局與國務院正日以繼夜展開工作，以確保美國公民獲釋，但目前仍不知肉票身處何方。

加拿大全球事務處一名發言人表示，該國也正與海地當局以及「受牽連的非政府組織」合作，收集情報。

據位於太子港的非營利組織人權分析及研究中心（Center for Analysis and Research in Human Rights，CARDH）表示，2021年海地綁架案激增，自1月來至少發生628起，29起為外國人，而自7月以來綁架案更竄升300％。

人權分析及研究中心指出，綁架案的激增主要是由於當地武裝幫派400 Mawozo作案，該組織曾因竊盜汽車惡名昭彰，甚至「集體綁架」公車乘客勒索贖金，現在更是把持了可德布凱鎮大部分地區，甚至向企業收稅。