鬼滅熱潮席捲！限定快閃店台北ATT e Life帥氣開幕　試營運持五倍券享多重優惠

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)「鬼滅之刃主題快閃店」將於大直ATT e Life 一樓「新娛樂動漫特區」開幕，近千種商品將於10月14日起開始試營運，持紙本五倍券還可享優惠，10月22日開幕首4日優惠最低下殺14折。

2019年超人氣漫畫《鬼滅之刃》動畫播映在全球造成鬼滅旋風，2020年《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》更在全球衝出400億日圓票房佳績，成為去年全球最賣座電影，「鬼滅之刃主題快閃店」將於10月22日在大直ATT e Life 一樓「新娛樂動漫特區」內熱血開幕，10月14日起開始試營運。

「鬼滅之刃主題快閃店」集結近千種商品，「大哥」炎柱新品一次推出，現場三大必拍打卡點，包含「懷舊日式入口」、「四大主角拍照繪馬牆」，開幕時更將加碼設置，鐵粉們不能錯過的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》炭治郎使出絕殺招式「碧羅之天」場景。

試營運起至開幕陸續推出優惠六重送，除使用紙本五倍券再加碼回饋20%、消費滿千送好禮，開幕首四日每天都有限定精選周邊優惠，最低下殺14折，還有首發新品優惠價等好康回饋粉絲！

快閃店在開幕首日更加碼設置，由日本空運來台，《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》中，炭治郎砍斷下弦之壹魘夢頸椎的「火之神神樂碧羅之天」場景重現現場，擺好姿勢，人人都可立馬變身為鬼殺隊成員，帥氣度爆表！



《鬼滅之刃》最新周邊商品推出多達6款「鬼滅之刃童T」，除有四大主角獨立及四人集合帥氣圖樣外，更有九柱大集合款，搭配4款「鬼滅之刃童襪」。(圖/官方提供)



銀箔書籤收藏組開幕首四日只要199元(圖/官方提供)

此外「鬼滅之刃主題快閃店」開幕首四日更推出五款周邊精選福袋，除有炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助四大主角福袋外，更重磅推出炎柱款！從配件、生活用品到服飾，每袋799元起，一次帶走最愛角色的豐富周邊商品，每位主角限量50袋，粉絲千萬不要錯過！

四大主角代表色躍上指尖了！全台首賣「鬼滅之刃特別限定色指甲油」，以四位主角的代表顏色為發想，研發出四款絕美指甲油，包含代表耿直善良炭治郎的灰綠色、溫柔堅強禰豆子的粉紅色、細膩溫暖善逸的鵝黃色、敏銳果決伊之助的灰藍色，色色好搭，女孩們不能不收呀！

台灣首發話題新品，印有炭治郎帥氣側臉的「鬼滅之刃真無線藍芽耳機」，全新推出的「功能用途桌墊」不僅是滑鼠墊，左邊還可放置常用卡片，無論上班族、學生使用都合適；希望家中也能充滿鬼滅元素的粉絲們，帥氣的「布掛畫」讓你一秒改變家中氛圍。

想要一次擁有九柱們帥氣身影嗎？「銀箔書籤收藏組」輕鬆滿足你的願望。而正在物色添購新背包的鬼滅粉，「鬼滅之刃主題快閃店」推出一系列全新包款，包含有著低調幾何格紋展現質感的「幾何格紋後背包」、以善逸亮眼黃色為主打的「角色休閒後背包」，喜愛多功能包款的粉絲們則可選擇「九柱3way束口後背包」，「手機側背袋」則適合手機不離手的3C控，包內透明隔層可直接觸控手機，實用又方便！

鬼滅之刃主題快閃店資訊

地點：ATT e Life（台北市中山區敬業三路123號）

日期：10月22日 -11月14日（10月14日起試營運）

營業時間：11:00~22:00

10/14試營運起，紙本五倍券放大20% 再祭滿額、打卡禮

試營運優惠第一重「紙本五倍券放大20%」：10/14起持紙本五倍券消費，加碼回饋20%，消費滿1,200元，持紙本五倍券只需付1,000元，滿6,000元只需付五倍券5,000元！

試營運優惠第二重「消費滿千加碼送」：至快閃店消費滿千即可至mine mine門市（ATT e Life）免費扭蛋一次（不累贈），滿兩千再贈鬼滅之刃束口袋乙個，數量有限贈完為止。

試營運優惠第三重「來店打卡贈好禮」：到場打卡#鬼滅之刃ATT快閃店就送鬼滅之刃防水造型大貼紙(6款隨機送)，共有四大主角及胡蝶忍、冨岡義勇六款，數量有限，贈完為止，粉絲們快來收集吧！

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