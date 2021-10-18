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台灣僅57%舊大樓有管委會台北市最低　內政部將修法強制加強消防公安

高雄城中城大火奪走多條性命引起社會擔憂，內政部將針對複合式使用華廈優先要求改善，並修法強制成立管委會。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/18 11:46
高雄城中城大火奪走多條性命引起社會擔憂，內政部將針對複合式使用華廈優先要求改善，並修法強制成立管委會。(示意圖/Pexels)

高雄城中城大火奪走多條性命引起社會擔憂，內政部將針對複合式使用華廈優先要求改善，並修法強制成立管委會。(示意圖/Pexels)

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 高雄城中城大火奪走多條性命引起社會擔憂，內政部將針對複合式使用華廈優先要求改善，並修法強制成立管委會。

綜合媒體報導，徐國勇今(18)日赴立法院內政委員會報告並備詢表示，內政部正研議修正「公寓大廈管理條例」，強制要求復合用途建築應成立管委會，並與地方政府討論實務改進及執行作法。

徐國勇強調，成立管委會不是萬靈丹，但至少是消防公安方面，產生強制力的第一步。

內政部次長花敬群也就高雄大火事件到立院社福及衛環委員會進行專案報告，他說，全國大約有8506棟84年以前7層樓以上華廈是沒有管委會的。

民進黨籍立委賴惠員質疑，管委會成立比例最高的是台南市(69.1%)，最低的是台北市(37.5%)，但內政部並沒有就不同區域進行規劃。

賴惠員強調，雖然內政部現在要修法強制老舊複合建物成立管委會，但不能沒有其他配套措施，因為對於很多弱勢住戶來說，連繳交三、五百元管委會會費都很困難，也很難達成法規對於管委會開會的人數門檻。

賴惠員提及，如果不成立也沒有罰則恐怕無強制力，但是該懲罰到住戶，還是罰所有權人？

花敬群回應，內政部已優先針對風險最高的複合式使用老舊大樓，責成所有權人要在三個月內改善並排除所有危險因子，政府也會給予輔導和經費補助。屆期仍未改善者，會依法裁罰。
高雄
城中城
內政部
徐國勇

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