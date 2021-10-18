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伊朗10月重啟談判 拜登有意再度加入核協議

美國國家安全顧問蘇利文9月明確表示，「外交」才是處理伊朗核計劃的最佳途徑。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/18 10:52
伊朗國會議員阿里瑞薩比圭17日表示，該國將於21日重啟核協議談判，美國總統拜登也傳有意重返核協定。（圖／picture alliance)...

伊朗國會議員阿里瑞薩比圭17日表示，該國將於21日重啟核協議談判，美國總統拜登也傳有意重返核協定。（圖／picture alliance)...

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）外媒報導，延宕停滯4個月的伊朗核協議（正式名稱為聯合全面行動計畫 Joint Comprehensive Plan of Action， JCPOA）復談露出曙光。伊朗國會議員阿里瑞薩比圭17日與外交部長阿卜杜拉希揚在閉門會後表示，伊朗21日將和列強於布魯塞爾重上談判桌。

法新社報導，阿里瑞薩比圭（Ahmad Alirezabeigui）告訴極保守派法斯通訊社（Fars），阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）表示，「和4+1集團的會談21日將於布魯塞爾展開」。所謂「4+1集團」指聯合國安理會常任理事國中的英國、中國、法國和俄羅斯，加上德國。伊朗今年4月和上述五國展開會談，歐洲聯盟（EU）也參與其中，美國則以間接磋商方式參與。

這也是自6月伊朗總統大選談判擱置後，首度重啟對話。歐盟外長波瑞爾（Josep Borrell） 15日曾表示，他「準備」在布魯塞爾與伊朗領導人會面，企圖恢復已名存實亡的伊朗核協議。

為解決核武問題，2015年伊朗與包括美國、中國、俄羅斯、德國、法國和英國在內的伊朗核問題六國（P5+1）以及歐盟，在維也納達成核子協議，以交出濃縮鈾、減少離心機數量、不建造反應爐、不生產濃度超過3.67%的濃縮鈾並同意國際原子能總署會定期勘查等條件換取列強解除經濟制裁。

然2018年時任美國總統川普（Donald Trump）以該國違反規定為由，單方面退出伊朗核協議，重新實施經濟制裁，儘管當時國際原子能總署並未查獲該國有違約事實。伊朗堅持其核計劃僅為民用，又不忿於美國重新施加制裁並於2020年暗殺該國將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani），再度提煉高濃縮鈾，核協議名存實亡。

現任美國總統拜登（Joe Biden）則表態，如果伊朗重新遵守核協議，美國將重返該協議。旨在恢復協議的為也那會談於6月暫停，當時伊朗選出極端保守派萊希（Ebrahim Raisi）勝選總統，協議談判就擱置至今。

拜登政府態度明確，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在10月5日與以色列國安顧文胡拉塔（Eyal Hulata）的會晤中，明確表示「外交」才是處理伊朗核計劃的最佳途徑。

以色列國防部長甘茨（Benny Gantz） 9月曾向《外交政策》表示，他樂見美國與伊朗談判達成新的核協議，甘茨並未斷然拒絕多邊協議的言論實屬罕見。其發言人後來澄清，甘茨並不支持美國重返伊朗核協議，而是認為以色列會接受其他更廣泛、更強大的核協議。

至於以色列總理班奈特（Naftali Bennett）則已明確表示，反對透過談判達成核協議，並未公開表示過以色列可以接受伊朗核協議「復活」。
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