〈時評〉拆解中國虛張聲勢的詭計！

國際間的衝撞，實際動刀動槍開打，在殺人者人恆殺之下，生命、 金錢、人力、物力的代價最大；代價次之的是試射這個彈、那個彈， 或出動軍機、艦艇，亮亮相、擺擺譜、秀秀肌肉，但嚴防擦槍走火， 避免人員傷亡；動口不動手的潑婦罵街與虛張聲勢的放話恫嚇， 除了需要大嗓門和大量的口水，做的是無本生意，代價最小！

近年來，中國對台灣就大玩軍機、艦艇秀肌肉擺譜的戲法。

但是，對日、美、加、歐等國，或沒有十足把握，或實在惹不起， 或鞭長莫及，偶爾國際公海空域秀肌肉自嗨一下可以，其餘， 只好大玩噴口水把戲！

不過，中國長期以來曾經無往不利的虛張聲勢詭計，於今已遭日、 美、加、英、法等狠狠打臉拆解！

像今年五月中，台灣面臨疫情突發、疫苗短缺的窘境，在傳出日本「 將捐贈台灣疫苗」的風聲後，中國外交部發言人馬上氣急敗壞叫囂「 不會得逞」；言猶在耳，載運贈台AZ疫苗的日航班機6／4已降落 桃園國際機場──台灣不但得逞，至今已得逞五次。還有， 不知道是日本當初日期不偏不倚選在中國禁忌的敏感數字六四， 讓挨了一悶棍的中國學乖了，還是台灣得逞已經習慣成自然了， 總之，中國似乎已不再自討沒趣叫囂「不會得逞」了！

為了阻擋台灣親美，中國一些外交官、退役將領及官媒《環球時報》 ，曾不斷放話「美軍在台灣現蹤之日，就是武統台灣之時」、「 如果有美國軍機在台灣境內直接起降，台海戰爭將就此打響」。今年 6月6日，美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯率團訪台， 搭乘的是美軍C-17運輸機；7月15日，一架美軍C-146A 行政專機（運送AIT處長交接所用物品？）降落松山機場；7月1 9日，一架美軍C-130民用型軍機（運來新任AIT處長孫曉雅 （Sandra Oudkirk）的私人物品？）飛抵桃園機場。美國軍機來又去、 去又來，讓中共「武統台灣之時」、「台海戰爭將就此打響」 的虛張聲勢恫嚇窘態畢露！

10／6清晨，法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領的5人訪問團抵達桃園國際機場。 李察的台灣行，無異告訴中國駐法大使盧沙野， 今年初的數度言語挑釁，企圖阻撓其訪台規劃，是「不會得逞」的！

美海軍第七艦隊發言人希姆斯（Hayley Sims）10／17向記者證實， 美國海軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey DDG 105）與（過去一個月活躍在東海、南海地區的） 加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg），於14日、15日連袂通過台海， 展現美國與盟邦、夥伴對自由開放印太地區的承諾； 中國東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅隨後的回應是「 美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣」、「堅決反制一切威脅挑釁」 ──看得出來，中「堅決反制」美加的「威脅挑釁」， 用的是口水！

今年5月底從英國出發的伊麗莎白女王號航母打擊群， 不讓已一次又一次獨自在南海自由航行的美艦專美於前，於10／5 表示：未來2週將聯合美、日、澳、加、紐等國在南海航行和活動， 並參加英、澳、紐、馬來西亞、新加坡「5國聯防」之聯合演訓。 虛張聲勢號稱擁有「南海完全主權」的中國，是「會得逞」還是「 不會得逞」，答案，還用說嗎？

（作者為新竹教育大學退休副教授）