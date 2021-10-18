超復古！台鐵懷舊列車「藍皮解憂號」歷經10月修復　正式啟航單程票最低300元有找

被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」的「藍皮解憂號」每日往返行駛枋寮與臺東(圖翻攝自雄獅旅遊臉書影片) 被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」的「藍皮解憂號」每日往返行駛枋寮與臺東(圖翻攝自雄獅旅遊臉書影片)

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導) 臺鐵懷舊列車「藍皮解憂號」將於10 月 23 月正式啟航，往返枋寮與臺東單程最低票價 299 元起。

備受鐵道迷喜愛的藍皮普快列車 2020年底正式停駛，轉型為臺鐵局懷舊「藍皮解憂號觀光列車」，經過10個月的整裝及復舊，每日往返行駛枋寮與臺東來回 1 個趟次，由取得經營權的雄獅旅遊獨家販售套票以及團體行程，單程最低票價 299 元起，預計在 10 月 23 月正式啟航。

​​藍皮普快是許多臺灣民眾對火車的原鄉記憶，用其藍色的優美姿態畫出南迴鐵路的微笑曲線，自 2020 年 3 月起，臺鐵局即開始積極考察修復，更委託鐵道文化專家共同參與歷史調查，從用色、設備，甚至到局徽字體等細節都有考證，外觀有別於外界印象中的「孔雀藍」，改採藍皮普快最原始的「浪漫藍」，比復古還要復古，回復當年最原始的風貌。

「修復工程最困難的地方在於藍皮解憂號觀光列車不是更新、而是復舊」， 臺鐵局高雄機廠廠長謝進崑說，想恢復原始樣貌，必須先徹底刮除陳年補土痕跡，再一層一層重新防鏽、噴漆，光是重新噴漆的步驟，就耗時近兩個月才能完成，確保穿上新衣的藍皮表面平整光滑，每一步都要小心處理，避免珍貴的骨董火車受到損傷。

謝進崑表示，車廂內部設備則因年代久遠，早已無法取得零件更換，因此只能盡力完成修復作業，或是以手工重新打造，像是最有代表的「阿公級電風扇」，就是經過工匠巧手維修後再度上路服役;最復古的「骨董級循環式廁所」也完整重現，列車將保留 1 間復古廁所提供乘客懷舊，其餘皆改造為真空式廁所提升整潔度。

​藍皮解憂號觀光列車還有一大亮點就是「可開式復古車窗」，招牌的鋁製遮陽板是重新整修後投入使用，另外像是車廂置物架、旅客拉環、綠皮座椅等設備，除了保留多處原始配件，也有不少是仿古新做，為老靈魂重新注入新活力，讓每一位搭乘的旅客都能體會最原汁原味的復古風情。

「藍皮解憂號觀光列車」被作家劉克襄形容是「與世界分手的列車」，用緩慢的速度領略南迴線的每一片風景。行經路線是全台橋樑、山洞最多的南迴鐵道，沿線可同時欣賞台灣海峽與太平洋海景，也被譽為全台最美軌道段，串連有最美車站稱號的「多良站」、臺灣最南邊的車站「枋山站」、最大的小站「加祿站」、秘境中的秘境「枋野站」等，心動的人快安排一趟「解憂」小旅行。