全球COVID-19疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）14... 全球COVID-19疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）14日曾表示，默沙東口服藥已快簽約，也邀輝瑞報告新藥試驗。中央社檔案照

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）默沙東 (即默克藥廠) 口服藥採購案有新進度，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今(18日) 天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，採購案已進入最後合約修訂階段，採購數量、到貨期程等還未定案。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪時首度坦言，默沙東口服藥已快簽約。

指揮中心發言人莊人祥並指出，默沙東口服藥主要是給輕症患者使用，不像單株抗體需要在醫院或集中檢疫所施打，未來輕症患者甚至有機會在家中隔離用藥。

國內COVID-19疫情降溫，是否代表距離1級警戒更近一步，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院坦言「可以這樣講」，並指出若疫苗量夠，11月有可能開放混打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，防疫措施持續鬆綁，疫苗涵蓋率也已突破60%大關。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今上午在立法院接受媒體聯訪時，有媒體詢問國內疫情持續降溫，是否代表1級警戒近了，陳時中說：「可以這樣講」。

在疫苗接種方面，第12輪堪稱史上最大也最複雜的接種方案，陳時中說，第12輪疫苗仍會努力做。

針對外界擔心接種2劑AZ疫苗抗體濃度較低，是否引發緩打潮，陳時中則認為應該不會有緩打現象，並強調每種疫苗都有其功能，呼籲及早打最重要；他也坦言若疫苗到貨狀況佳、疫苗量夠，11月有可能開放混打。

因應全球都在追加接種第3劑COVID-19疫苗，未來疫苗採購狀況也引發關注。陳時中說，指揮中心明年已訂購2000萬劑莫德納疫苗，後年也採購1500萬劑，其他廠牌還在洽談中。

默沙東口服藥採購案進入「最後合約修訂階段」 一級警戒近了?!陳時中：「可以這樣講」