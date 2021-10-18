Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

默沙東口服藥採購案進入「最後合約修訂階段」 一級警戒近了?!陳時中：「可以這樣講」

▲衛福部長陳時中今(18日) 天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，默沙東 (即默克藥廠) 口服藥採購案，已進入最後合約修訂階段，採購數量、到貨期程等還未定案。▲疫苗接種方面，第12輪堪稱史上最大也最複雜的接種方案，陳時中說，第12輪疫苗仍會努力做。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/10/18 10:20
全球COVID-19疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）14...

全球COVID-19疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）14...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）默沙東 (即默克藥廠) 口服藥採購案有新進度，疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今(18日) 天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，採購案已進入最後合約修訂階段，採購數量、到貨期程等還未定案。

因應全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入下一階段，多家藥廠口服抗病毒藥物研發有新進展，台灣爭取進度受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受訪時首度坦言，默沙東口服藥已快簽約。

指揮中心發言人莊人祥並指出，默沙東口服藥主要是給輕症患者使用，不像單株抗體需要在醫院或集中檢疫所施打，未來輕症患者甚至有機會在家中隔離用藥。

國內COVID-19疫情降溫，是否代表距離1級警戒更近一步，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院坦言「可以這樣講」，並指出若疫苗量夠，11月有可能開放混打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，防疫措施持續鬆綁，疫苗涵蓋率也已突破60%大關。

中央流行疫情指揮中心指揮官、衛生福利部部長陳時中今上午在立法院接受媒體聯訪時，有媒體詢問國內疫情持續降溫，是否代表1級警戒近了，陳時中說：「可以這樣講」。

在疫苗接種方面，第12輪堪稱史上最大也最複雜的接種方案，陳時中說，第12輪疫苗仍會努力做。

針對外界擔心接種2劑AZ疫苗抗體濃度較低，是否引發緩打潮，陳時中則認為應該不會有緩打現象，並強調每種疫苗都有其功能，呼籲及早打最重要；他也坦言若疫苗到貨狀況佳、疫苗量夠，11月有可能開放混打。

因應全球都在追加接種第3劑COVID-19疫苗，未來疫苗採購狀況也引發關注。陳時中說，指揮中心明年已訂購2000萬劑莫德納疫苗，後年也採購1500萬劑，其他廠牌還在洽談中。

默沙東口服藥採購案進入「最後合約修訂階段」 一級警戒近了?!陳時中：「可以這樣講」
默沙東
默克
口服藥
採購
一級警戒
疫苗
第12輪
合約修訂
covid19

相關新聞

台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
台灣何時開放AZ混打莫德納疫苗？陳時中：11月可能性高
2021/10/17 15:34
美國大開國門！ 完整接種COVID-19疫苗者11/8可入境、混打也行
美國大開國門！ 完整接種COVID-19疫苗者11/8可入境、混打也行
2021/10/16 13:52
【更新】涉利用進口疫苗重訊內線交易?!　檢調搜索台灣東洋•約談26人
【更新】涉利用進口疫苗重訊內線交易?!　檢調搜索台灣東洋•約談26人
2021/10/15 18:07
台日友好！茂木敏充：打算第6度提供台灣AZ疫苗　外交部：台日相互扶持、患難見真情
台日友好！茂木敏充：打算第6度提供台灣AZ疫苗　外交部：台日相互扶持、患難見真情
2021/10/15 17:10
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
2021/10/15 10:42

更新時間 : 2021-10-18 10:52 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
不斷更新！北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤
不斷更新！北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲4人　仍有2人失蹤
入秋首波冷空氣到 周六下午天氣轉涼氣溫驟降10度
入秋首波冷空氣到 周六下午天氣轉涼氣溫驟降10度
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩
【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩