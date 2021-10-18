整個10月都是文協月！行旅台中文協百年超展開　重溫台灣浪漫沙龍年代

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)國美館推出「行旅台中文協百年」台中城區系列展演活動，11月6日將在國美館演講廳舉行電影放映會最終場。

適逢台灣文化協會百週年紀念，在文化部台灣文化協會百週年紀念系列活動中的「美術百年」架構下，國美館先後於今年春季推出「經典再現─台府展現存作品特展」、「海外存珍─順天美術館藏品歸鄉展」，以及「進步時代－台中文協百年的美術力」三檔展覽，探討台灣百年美術運動的脈絡，展現台灣藝術史重建的階段性重要成果。

搭配展覽同時推出「文化來運動，藝術在城市：行旅台中文協百年」台中城區系列展演活動，透過一系列館外合作方案，以展覽作為啟動鈕，延續文協「文化向上」精神及野根性。現雖然展覽已經結束，但台中城區活動的能量仍持續進行著。

「走讀行旅『台中文協×美術散策地圖』」台語版走讀活動已於17日登場，參與觀眾藉由實地走訪美術家和文協事件發生的城市空間，見證台灣現代美術在台中的萌芽時刻，為文協百週年紀念日獻上誠摯的祝福，重溫文化啟蒙的感動。

國美館館長梁永斐表示，本系列活動與地方組織「台中文史復興組合」、「狂夢藝術劇團」合作，期望透過身體感的參與及人體感官感受，經由歷史建築及文化協會成員曾經生活過的居所，串聯起前人歷史傳承及當代共存的意義。

走讀行旅「台灣文化協會×美術散策地圖」由台中文史復興組合規劃，精選19個台中舊市區的景點，其中部分為當時文協成員聚會及活動的場所。此活動口述導覽以雙語版本規劃，並於週末六日各一場辦理，透過不同語言傳達的力量，搭配深入淺出的史料文字及圖片，帶領觀眾了解行走的腳下風景及眼前所見建物的關聯性。該活動深受小朋友喜愛，適合親子共同參與。

移動劇場「重返沙龍台中」邀請台中在地藝術創作團體「狂夢藝術劇團」企劃製作，以1920-30年代台灣文化協會的發展歷史、運動精神為文本進行創作，透過一場發生在街頭的劇場演出，以移動式的演出形式嘗試淡化當代舞蹈、新馬戲、戲劇之間的邊界，帶領觀眾重回歷史發生地―中央書局及其周遭街區。移動劇場活動已於4、5月期間辦理2場，皆大獲好評，在夜晚時分步行於舊城街區，穿梭在寧靜的馬路上，跟隨著表演者的步伐，彷彿進入另一個時空，一起探索這座熟悉又陌生的城市，重返沙龍年代。

電影放映會最終場「轉譯《南進台灣》: 吳叡人導賞專場」則將於11月6日在國美館演講廳舉行，《南進台灣》系列影片由台灣總督府出資拍攝，在太平洋戰爭時期，日本以建設台灣做為南進東南亞的基地，本片為宣揚日本殖民主義大東亞共榮圈、南進政策的宣傳片，以繞台灣一周的拍攝手法闡述呈現日殖時期台灣的面貌：包括台灣各州的風土、產業、建設、地理及人文景觀，為記錄日殖時期台灣樣貌的珍貴影像資料。本次放映邀請專研比較政治、長期投入台灣社會運動的吳叡人先生作為導賞人，轉譯《南進台灣》，期待夠透過這場連結古今的放映，帶領觀眾以當代視角重新解讀此片。

全系列活動全程免費，目前電影放映會尚有名額，歡迎有興趣的民眾報名參加。10月適逢文協成立百年，各個文化機構皆有不同型態的延伸活動，期待透過全島串聯，延續「文化向上」的精神及野根性，每一位參與及關注的你我皆是重要的一份子。

「文化來運動，藝術在城市：行旅台中文協百年」台中城區展演活動

活動時間：2021年10月16日至2021年11月6日

詳情請於國立台灣美術館網站或臉書查詢