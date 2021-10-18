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北台灣虎豹潭6人落水案　基隆地檢署裁定帶隊老師20萬元交保

台北某民間機構16日下午在雙溪區虎豹潭舉辦活動，卻遇到山區大雨溪水暴漲，參加活動的31人（16大15小），有6人落水，截至17日晚間6時許，已陸續尋獲4人遺體，尚有2人下落不明。新北市消防局持續召集警義消及民間救難團體、空拍機隊持續搜救。

By 社會組, 台灣英文新聞
2021/10/18 09:32
新北市雙溪區虎豹潭16日有6人落水失聯，新北市政府消防局在每一個點設置燈光照明搜救，爭取搶救黃金時間72小時，並連夜搜索。（翻攝畫面）中...

新北市雙溪區虎豹潭16日有6人落水失聯，新北市政府消防局在每一個點設置燈光照明搜救，爭取搶救黃金時間72小時，並連夜搜索。（翻攝畫面）中...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導)新北市雙溪區虎豹潭6名體驗營學員遭洪水沖走，已尋獲4名死者。基隆地檢署17日晚說，帶隊蘇姓老師訊後依過失致死罪嫌裁定新台幣20萬元交保並限制住居，死者遺體已發還家屬。

北台灣虎豹潭6人落水案　基隆地檢署裁定帶隊老師20萬元交保

新北市雙溪區社區居民16日舉辦自然體驗營要前往虎豹潭古道時，遇大雨折返，途中有6人落水失聯，警消漏夜搜尋。（翻攝畫面）中央社

新北市政府警察局瑞芳分局17日通知天大地方自然文化有限公司董事張姓男子、股東涂姓女子和負責帶隊同樣也是股東的蘇女前往警局應訊，警方在製作關係人筆錄後，經請示基隆地方檢察署檢察官，張男和涂女兩人已請回，蘇女則在晚間移送地檢署複訊。

負責統合指揮的基隆地方檢察署主任檢察官陳映蓁晚間表示，帶隊的蘇姓老師晚間到地檢署接受複訊，訊後依過失致死罪嫌裁定20萬元交保，同時限制住居。

陳映蓁指出，檢方在意外發生的第一時間就已成立專案小組，目前尋獲確認的4名死者已在晚間完成相驗，遺體也發還家屬進行後事處理，至於還沒找到的部分，一旦尋獲也會儘快做處理。

中央社引述陳映蓁指出，至於是否有人員涉嫌刑事責任，已由專案小組積極調查，同時由員警調取活動資料，並同步傳喚相關人員了解事件經過，若涉及刑事責任，需要查扣不法所得，地檢署都會依法處理，目前正在積極釐清，查證相關案情。

台北某民間機構16日下午在雙溪區虎豹潭舉辦活動，卻遇到山區大雨溪水暴漲，參加活動的31人（16大15小），有6人落水，截至17日晚間6時許，已陸續尋獲4人遺體，尚有2人下落不明。新北市消防局持續召集警義消及民間救難團體、空拍機隊持續搜救。
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更新時間 : 2021-10-18 09:36 GMT+08:00

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