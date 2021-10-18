〈財經主筆室〉南韓每日超過千家店家倒閉　台灣五倍券救得了個體戶嗎？

橫掃全球的疫情造成各國經濟衰退，大型企業以減薪方式苦撐，但個體經營的小商店就更困難了，自營小型企業比例相當高的韓國，至今為止已經有45.3萬家店鋪倒閉，台灣疫情相對穩定衝擊較小，但如今全球在面臨高通膨壓力下，五倍券能讓台灣個體戶再次躲得過這次倒閉潮嗎？
南韓小工商人聯合會與全國個體戶緊急對策委員會，在9月召開聯合記者會時對外表示，光是過去的一年內，全南韓個體戶一共欠下66兆韓幣(約1.5兆台幣)的債務，平均每天都有超過1,000間的店家倒閉，迄今為止已經有45.3萬家店鋪倒閉。倒閉原因就是南韓政府為了防疫不斷提高警戒，並延長封鎖限制，個體戶生意大受影響，無法負擔店面租金與員工薪資，因而面臨倒閉。
日本受疫情衝擊也相當大，日本第二大調查機構的東京研究徵信社，去年7、8月間就曾針對9,600家中小企業進行問券調查，結果估計有8.5%業者面臨倒閉歇業危機。若以日本大約358萬家企業來計算，有超過30萬間中小企業瀕臨閉。但日本政府為救經濟不惜大撒幣，使得日本2020年倒閉企業反創下31年來新低，據外媒報導，2020年日本公司倒閉時，還負債至少1,000萬日圓的有7,773家，比疫前2019年還要少7.3%，更是自1989年以來最低的一年，在1989年有7,234家日本企業破產倒閉。
到底日本政府撒了多少錢來救市呢？根據日本央行公佈的數字顯示，因新冠肺炎疫情擴散，因日本政府發布緊急狀態宣言，導致企業資金需求增加，就以2021年2月份日本全國銀行/信用金庫放款額(平均餘額)已達578兆1,041億日圓，放款額創下歷史新高紀錄，2019年12月的金額為544兆971億日圓，意即這一年多來增加逾34兆日圓。
值得注意的是，倒閉企業家數可能不包括獨立的個體戶？因為日本去年疫情嚴峻時，許多拉麵店也面臨倒閉而消失，那到底拉麵店消失多少呢？日本拉麵店鋪數量太多很難統計，但有人以電話簿登錄的關鍵字來推測，跟三年前來比較，東京都拉麵店少了18％、大阪府少18％、愛知縣少12％、福岡縣少35％，全日本則是少了19％，拉麵是日本的傳統消費習慣之一，減少了近20％的確是很不尋常的事。
台灣為救經濟也是採取撒錢動作，對中小企業的放款明顯增加。金管會日前公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年8月底，國銀對中小企業放款餘額達8.39兆元、月增達1,045.37億元，僅略低於5月的新增1,138.44億元、為今年來次高。累計前8月對中小企業新增放款達5,807.48億元，已較全年新增3,000億元目標超標達93.58％。
國際貨幣基金(IMF)最近對台灣今年經濟成長預估，從4月預測的4.7％上調至5.9％，明年經濟成長預估為3.3％，較4月預估的3％高出0.3%。最近五倍券上路讓民間消費大增、明年基本工資調升5.21%、軍公教薪資也可望大幅調漲，一切看似朝樂觀方向發展，但國際通膨萬物齊漲所帶來嚴重的成本壓力，專家預估，物價可能無法反映成本，中國首當其衝，中小企業或現倒閉潮，而台灣中小企業躲得過嗎？
新冠疫情使得台灣內需萎縮，已經讓企業經營得很辛苦，這一波通膨是否會雪上加霜？央行副總裁陳南光日前指出「央行不應該把物價上漲，解釋成是短期現象」，市場解讀是央行釋放通膨訊號。目前民間已出現漲價風潮，廠商現在最擔心的是，物價上漲一直喊喊喊，會影響買氣，有可能大大降低五倍券應該帶來的效益。
這一波國際原物料齊漲，台灣政府能做的事情其實有限，但在這個時代，政府必須讓全民與企業都感覺到，政府已經在重視這個問題，並提出有效配套措施，不要讓民眾產生預期心理，否則在高通膨陰影下，企業及民眾都將進入一個緊縮年代，另一個苦日子要來了。