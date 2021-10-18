〈財經主筆室〉南韓每日超過千家店家倒閉　台灣五倍券救得了個體戶嗎？

圖為南韓首爾街頭賣雨傘的小販, 正等著客人上門 (美聯社10/10照片) 圖為南韓首爾街頭賣雨傘的小販, 正等著客人上門 (美聯社10/10照片)

橫掃全球的疫情造成各國經濟衰退，大型企業以減薪方式苦撐， 但個體經營的小商店就更困難了，自營小型企業比例相當高的韓國， 至今為止已經有45.3萬家店鋪倒閉， 台灣疫情相對穩定衝擊較小，但如今全球在面臨高通膨壓力下， 五倍券能讓台灣個體戶再次躲得過這次倒閉潮嗎？

南韓小工商人聯合會與全國個體戶緊急對策委員會，在9月召開聯合 記者會時對外表示，光是過去的一年內，全南韓個體戶一共欠下66 兆韓幣(約1.5兆台幣)的債務，平均每天都有超過1,000 間的店家倒閉，迄今為止已經有45.3萬家店鋪倒閉。 倒閉原因就是南韓政府為了防疫不斷提高警戒，並延長封鎖限制， 個體戶生意大受影響，無法負擔店面租金與員工薪資， 因而面臨倒閉。

日本受疫情衝擊也相當大，日本第二大調查機構的東京研究徵信社， 去年7、8月間就曾針對9,600家中小企業進行問券調查， 結果估計有8.5%業者面臨倒閉歇業危機。若以日本大約358萬 家企業來計算，有超過30萬間中小企業瀕臨閉。 但日本政府為救經濟不惜大撒幣，使得日本2020年倒閉企業反創 下31年來新低，據外媒報導，2020年日本公司倒閉時， 還負債至少1,000萬日圓的有7,773家，比疫前2019年 還要少7.3%，更是自1989年以來最低的一年，在1989年 有7,234家日本企業破產倒閉。

到底日本政府撒了多少錢來救市呢？根據日本央行公佈的數字顯示， 因新冠肺炎疫情擴散，因日本政府發布緊急狀態宣言， 導致企業資金需求增加，就以2021年2月份日本全國銀行/信用 金庫放款額(平均餘額)已達578兆1,041億日圓， 放款額創下歷史新高紀錄，2019年12月的金額為544兆97 1億日圓，意即這一年多來增加逾34兆日圓。

值得注意的是，倒閉企業家數可能不包括獨立的個體戶？ 因為日本去年疫情嚴峻時，許多拉麵店也面臨倒閉而消失， 那到底拉麵店消失多少呢？日本拉麵店鋪數量太多很難統計， 但有人以電話簿登錄的關鍵字來推測，跟三年前來比較， 東京都拉麵店少了18％、大阪府少18％、愛知縣少12％、 福岡縣少35％，全日本則是少了19％， 拉麵是日本的傳統消費習慣之一，減少了近20％ 的確是很不尋常的事。

台灣為救經濟也是採取撒錢動作，對中小企業的放款明顯增加。 金管會日前公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2021年8月 底，國銀對中小企業放款餘額達8.39兆元、月增達1,045. 37億元，僅略低於5月的新增1,138.44億元、 為今年來次高。累計前8月對中小企業新增放款達5,807.48 億元，已較全年新增3,000億元目標超標達93.58％。

國際貨幣基金(IMF)最近對台灣今年經濟成長預估，從4月預測 的4.7％上調至5.9％，明年經濟成長預估為3.3％，較4月 預估的3％高出0.3%。最近五倍券上路讓民間消費大增、 明年基本工資調升5.21%、軍公教薪資也可望大幅調漲， 一切看似朝樂觀方向發展， 但國際通膨萬物齊漲所帶來嚴重的成本壓力，專家預估， 物價可能無法反映成本，中國首當其衝，中小企業或現倒閉潮， 而台灣中小企業躲得過嗎？

新冠疫情使得台灣內需萎縮，已經讓企業經營得很辛苦， 這一波通膨是否會雪上加霜？央行副總裁陳南光日前指出「 央行不應該把物價上漲，解釋成是短期現象」， 市場解讀是央行釋放通膨訊號。目前民間已出現漲價風潮， 廠商現在最擔心的是，物價上漲一直喊喊喊，會影響買氣， 有可能大大降低五倍券應該帶來的效益。

這一波國際原物料齊漲，台灣政府能做的事情其實有限， 但在這個時代，政府必須讓全民與企業都感覺到， 政府已經在重視這個問題，並提出有效配套措施， 不要讓民眾產生預期心理，否則在高通膨陰影下， 企業及民眾都將進入一個緊縮年代，另一個苦日子要來了。