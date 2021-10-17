台灣文化協會紀念會台北公會登場　金曲歌王桑布伊、台語搖滾拍謝少年輪番演出

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台灣文化協會成立百年，文化部與文化總會舉辦紀念會，總統蔡英文感念前人的付出， 成就今日的台灣。

台灣文化協會今（17）日成立屆滿一百年，文化部與文化總會下午 4時在台北市中山堂，即1920年代在地知識分子集散地之一的舊 台北公會堂舉行「百年追求‧世紀之約」紀念會， 蔡英文總統及文化部長李永得出席致詞， 向早在一百年前便倡議台灣文化啟蒙、展現台灣人「樂為世界人」 胸襟的文協先賢致敬。

出席紀念會的貴賓有文協先賢後代代表， 包含蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根（蔣渭水之孫）、 明台高中董事長林芳媖（林獻堂孫媳）、賴碩彥醫師（賴和之孫）、 阿罩霧文化基金會董事長林俊明（霧峰林家後代）、莊萬壽教授（ 莊泉之子）、韓良俊醫師（韓石泉之子），以及台灣社社長李川信、 台灣南社社長翁銘章等本土社團代表；台灣歷史、文學、電影、 藝術、文化資產等各界藝文人士共襄盛舉。

蔡總統致詞時指出，創立文協的林獻堂、蔣渭水、蔡培火、 賴和等前輩，他們都熱愛著台灣，更懷抱著強烈的認同和使命。 一百年後的今天，台灣前輩藝術家黃土水作品「甘露水」 也重現世人眼前，他所期待的藝術上「福爾摩沙時代」， 文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」， 這些信念，依然撼動我們的心，也提醒我們要有自覺，要有自信。

蔡總統說，今天我們不只是紀念一個團體或年代， 更要延續他們的精神， 持續讓台灣的文化能做為推動台灣進步的力量，讓台灣文化， 成為世界上獨特的品牌。從今年的金曲獎、金鐘獎， 許多年輕的得獎人展現特別的氣質，新世代的台灣年輕人， 在這塊土地上孕育出自由奔放的思想，創作出獨一無二、 屬於我們自己的記憶和未來。我們感念前人的付出， 成就了今日的台灣，讓我們一起為世界的台灣，繼續團結、努力。



總統蔡英文致詞(圖/文化部)

文化部長李永得則表示，文化部在文協一百年之時，與蔣渭水、 林獻堂、賴和、 吳三連等民間基金會共同舉辦各項文協百年紀念活動，透過音樂、 美術、電影等，呈現1921年台灣文協前輩奮鬥的歷程， 以及百年來對台灣的啟蒙。他指出， 文協百年為我們留下了包含台灣是台灣人的台灣、世界的台灣、 只有文化才能團結台灣、青年運動四個最重要的資產及價值， 文化部會將過去這段歷史及台灣文協的精神一代代傳下去。

「百年追求‧世紀之約」紀念會邀請結合街舞與武術、傳統與搖滾、 流行與在地等跨領域、跨時代、跨世代、跨族群的藝文團體， 包括桑布伊、乱彈阿翔、黃連煜等金曲歌手， 以及台語搖滾樂團拍謝少年、創作歌手吳汶芳、Naughty Swing搖擺舞團等，帶來一系列的精采表演。

此外，本屆總統文化獎青年創意獎得主陳柏均， 與雷昇傳藝劇團跨界合作，表演結合街舞、武術與傳統藝術； 聲動樂團也演出「台灣議會設置請願歌」等組曲； 來自高雄的尼布恩合唱團，也帶來融合在地特色及跨族群、 跨文化的演唱。

「百年追求‧世紀之約」紀念會直播平臺

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