台灣文化協會紀念會台北公會登場　金曲歌王桑布伊、台語搖滾拍謝少年輪番演出

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)台灣文化協會成立百年，文化部與文化總會舉辦紀念會，總統蔡英文感念前人的付出，成就今日的台灣。
台灣文化協會今（17）日成立屆滿一百年，文化部與文化總會下午4時在台北市中山堂，即1920年代在地知識分子集散地之一的舊台北公會堂舉行「百年追求‧世紀之約」紀念會，蔡英文總統及文化部長李永得出席致詞，向早在一百年前便倡議台灣文化啟蒙、展現台灣人「樂為世界人」胸襟的文協先賢致敬。
出席紀念會的貴賓有文協先賢後代代表，包含蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根（蔣渭水之孫）、明台高中董事長林芳媖（林獻堂孫媳）、賴碩彥醫師（賴和之孫）、阿罩霧文化基金會董事長林俊明（霧峰林家後代）、莊萬壽教授（莊泉之子）、韓良俊醫師（韓石泉之子），以及台灣社社長李川信、台灣南社社長翁銘章等本土社團代表；台灣歷史、文學、電影、藝術、文化資產等各界藝文人士共襄盛舉。
蔡總統致詞時指出，創立文協的林獻堂、蔣渭水、蔡培火、賴和等前輩，他們都熱愛著台灣，更懷抱著強烈的認同和使命。一百年後的今天，台灣前輩藝術家黃土水作品「甘露水」也重現世人眼前，他所期待的藝術上「福爾摩沙時代」，文協所主張的「台灣是台灣人的台灣」，以及「世界的台灣」，這些信念，依然撼動我們的心，也提醒我們要有自覺，要有自信。
蔡總統說，今天我們不只是紀念一個團體或年代，更要延續他們的精神，持續讓台灣的文化能做為推動台灣進步的力量，讓台灣文化，成為世界上獨特的品牌。從今年的金曲獎、金鐘獎，許多年輕的得獎人展現特別的氣質，新世代的台灣年輕人，在這塊土地上孕育出自由奔放的思想，創作出獨一無二、屬於我們自己的記憶和未來。我們感念前人的付出，成就了今日的台灣，讓我們一起為世界的台灣，繼續團結、努力。
總統蔡英文致詞(圖/文化部)
文化部長李永得則表示，文化部在文協一百年之時，與蔣渭水、林獻堂、賴和、吳三連等民間基金會共同舉辦各項文協百年紀念活動，透過音樂、美術、電影等，呈現1921年台灣文協前輩奮鬥的歷程，以及百年來對台灣的啟蒙。他指出，文協百年為我們留下了包含台灣是台灣人的台灣、世界的台灣、只有文化才能團結台灣、青年運動四個最重要的資產及價值，文化部會將過去這段歷史及台灣文協的精神一代代傳下去。
「百年追求‧世紀之約」紀念會邀請結合街舞與武術、傳統與搖滾、流行與在地等跨領域、跨時代、跨世代、跨族群的藝文團體，包括桑布伊、乱彈阿翔、黃連煜等金曲歌手，以及台語搖滾樂團拍謝少年、創作歌手吳汶芳、Naughty Swing搖擺舞團等，帶來一系列的精采表演。
此外，本屆總統文化獎青年創意獎得主陳柏均，與雷昇傳藝劇團跨界合作，表演結合街舞、武術與傳統藝術；聲動樂團也演出「台灣議會設置請願歌」等組曲；來自高雄的尼布恩合唱團，也帶來融合在地特色及跨族群、跨文化的演唱。
「百年追求‧世紀之約」紀念會直播平臺
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