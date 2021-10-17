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JR東日本大飯店台北 日本主廚頂級奢華料理教室

By 台灣英文新聞
2021/10/17 19:59
JR東日本大飯店台北 日本主廚頂級奢華料理教室
JR東日本大飯店台北 日本主廚頂級奢華料理教室

來自JR東日本集團旗下首家海外飯店的〈JR東日本大飯店 台北〉即將於10月28日（四）推 出由飯店全日餐廳〈鉑麗安〉日籍行政總主廚芦浦隆二（Yoshiura Ryuji）領導的系列頂級奢華 料理教室《Chef’s Kitchen》。 由行政總主廚芦浦隆二主導的系列料理體驗，第一場（10/28）將使用來自日本的頂級鮭 魚卵等豪華食材學習呈現奢華的日本美味。參加的貴賓將與主廚一起在全日餐廳〈鉑麗安〉的開 放廚房中，享受一場驚艷味覺的難得體驗。每場次限定6名，即日起開放報名。

由日本籍行政總主廚芦浦隆二（Yoshiura Ryuji）擔任總主廚的全日餐廳〈鉑麗安〉主打使 用新鮮橄欖油與番茄基底的健康法式料理，加上全年供應道地日本料理之外，同時依照季節節 慶推出期間限定主題菜單，提供豐富味覺與視覺的雙重享受。適合攜帶小朋友享用的萬聖節主 題餐、備受長輩喜愛的感恩節火雞、以及適合與好朋友聚會的聖誕節主題料理等，將陸續推出。 曾任職於東京代官山法式料理餐廳，並擁有馬爾地夫、紐西蘭、澳洲等世界九國國際飯店料 理主廚經驗的總主廚芦浦隆二以豐富的多國經驗加上頂尖的法式料理手腕，提供貴賓只要來到 全日餐廳〈鉑麗安〉即可享有世界多國的美食體驗。

10月28日（四）登場的《Chef’s Kitchen》第一彈，將以日本東北地方的宮城縣為主題，指 導三項道地的日本料理。包含使用滿滿日本鮭魚卵製成的鮭魚親子蓋飯「はらこ(harako)飯」、源 自宮城縣仙台的當地特色料理「烤牛舌佐南蠻味噌」，以及使用新鮮毛豆與台灣產黑糖特製的仙 台道地飲品「毛豆冰沙」。此外，總主廚芦浦隆二也特別替每位貴賓們準備了來自日本東北地方的伴手禮「田村農場apprimo蘋果汽泡果汁」，讓您回到家後也能和家人朋友分享JR東日本大 飯店呈現的日本美味。

更新時間 : 2021-10-17 21:23 GMT+08:00

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