台灣文協成立百年渭水驛站系列活動　副總統賴清德提五大深化方向

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣文化協會成立百年，副總統賴清德今(17)日前往渭水驛站參觀常設展，提出台灣五大深化方向。

適逢台灣文化協會成立百年，為感念先賢努力建立起今日的台灣文化樣態，台灣多處重要場館舉辦系列多元活動，包含位於延平北路義美食品發跡地旁的渭水驛站，今(17)日舉辦常設展《你好，渭水》導覽等系列活動，副總統賴清德、義美食品公司董事長高志尚、總經理高志明等皆出席，現場氣氛活絡。

賴清德副總統致詞時表示，非常尊敬當年文化運動的領導人蔣渭水先生，今為文協成立百年，台灣人口數已達2,357萬，平均壽命80.2歲，被國際評定為世界最健康醫療服務最好的第二名國家，亞洲第一，台灣也被認定為全世界前25大經濟體，國防武力排行第13名，外匯存底高達4,553億美元。

賴清德說明，相較於百年前，當時蔣渭水先生所寫的臨床講義，台灣有很大的進步，這是一代又一代共同努力的結果，好比現在是接近最年輕的政治世代，林飛帆代表太陽花學運，表示台灣未來會持續進步，除了蔣渭水在百年前對台灣世界的診斷，是世界文化的低能兒，也為知識營養不良症提出五大教育處方，包含正規學校教育、補習教育、幼稚園、圖書館、讀報社大量普及的五大處方。

賴清德強調，未來台灣能共同朝五大深化方向努力，包含台灣政壇、守護台灣決心、對自由民主人權信仰、台灣處於印太地區和平守護的角色及台灣的信心，大家勇敢邁向國際社會，讓台灣成為國際的一員做出更多更具體的貢獻。

歷史建築渭水驛站座落於大稻埕街區，緊鄰當年蔣渭水在大稻埕開設的大安醫院舊址，大安醫院是蔣渭水當年行醫所在，亦是台灣民報的總批發處，也是台灣新文化運動的根據地，故該處命名為「渭水驛站」。

為紀念台灣自由民主思潮的重要推手蔣渭水，常設展覽《你好，渭水》展示蔣渭水與台灣民報、台灣文化協會會報等相關史料、文物，也運用手繪漫畫、情境營造的手法，透過六大主題展區展示蔣渭水的成長經歷與投入文化運動等事蹟，引領不同世代回望「文化鐘鼓手」蔣渭水敲響台灣社會運動的初聲。

特別的是，台北市文化局與文化內容策進院攜手合作，推出『4DViews蔣渭水影片』，觀眾可藉由平板電腦，見到由蔣渭水的曾孫蔣寶漳醫師扮演的蔣渭水全立體動態影像，常設展以虛實交融的效果，栩栩如生的訴說蔣渭水的生命故事。

渭水驛站舉辦的台北市文協百年風華導覽-北線將於10/30、11/13、11/27、12/11、12/18登場，國家寶藏—臺灣新文化運動古籍復刻出版講座將於10/24舉行，詳情請前往網站查詢。



義美食品公司總經理高志明與賴清德副總統(圖/台灣英文新聞)



(圖/台灣英文新聞)