北台灣虎豹潭體驗營　台北市府：凍結業者財產追究刑責

新北市雙溪區虎豹潭16日發生體驗營6人落水失蹤，搜救人員17日搭乘橡皮艇持續沿著溪流搜索。 新北市雙溪區虎豹潭16日發生體驗營6人落水失蹤，搜救人員17日搭乘橡皮艇持續沿著溪流搜索。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北市虎豹潭溪水暴漲，有6人遭溪水沖走失蹤。新北市長侯友宜今（17）日表示，基隆隆地檢署成立專案小組，相驗釐清死因，並調查相關人士刑事責任。北市副市長蔡炳坤指出，將凍結業者財產，並要求業者負起刑事及賠償責任，北市府也成立關懷小組全力協助家屬。

「大方體驗自然」臉書（Facebook）網路社團昨日帶著31人到新北市雙溪區虎豹潭古道參加自然體驗營，包含16名大人和15名孩童參加，帶隊老師為蘇姓女子，遇大雨折返途中，經過梳子壩渡北勢溪時，因溪水暴漲共有2名大人和4名小孩被湍急溪水沖走。

今天上午6時許尋獲45歲鐘男遺體，約2小時後，又在三水潭河段發現9歲蔡姓女童，10時40分左右在六合橋下游100公尺處尋獲劉姓男童，11點50分在六合橋下游約400公尺處水域發現40多歲陳姓男子，4人皆無生命徵象；目前仍有2人失蹤。

聯合報引述侯友宜說法，這家公司共有4個股東，今天下午找到了張姓負責人，警方偵詢後移送檢方偵訊，責任過失如何，經過詳細調查後，由檢察官來決定。另1個股東也找到了，還有1個股東身分釐清當中，4個股東應該都可以找得到。

侯友宜說，有關求償的問題，在偵詢過程中有跟檢察官協調，朝這個方向來走。

中央社報導，台北市副市長蔡炳坤表示，6人以戶籍來看皆屬台北市民，不管是在新北還是北市上班上學，北市府都會協助，社會局已啟動「一個案一社工」至家庭及醫院關懷。

蔡炳坤指出，副市長黃珊珊已開始釐清業者背景，並註記禁止業者變更登記資料，市府將循法律程序凍結財產，要求業者負起刑事及賠償等責任，商業處、法務單位都在討論中。