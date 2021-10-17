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【甘苦生活節】台灣家扶助兒少體驗加油站小小站長　盼正視弱勢家庭的「貧」頸

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/17 16:19
家扶兒第一次體驗加油站小小站長 投入洗車。（家扶基金會提供）

家扶兒第一次體驗加油站小小站長 投入洗車。（家扶基金會提供）

(台灣英文新聞／生活組 綜合報導)10月17日是國際消除貧困日，家扶基金會歷年響應並推動《甘苦生活節》，今年主題「與家同甘共苦 幸福社區共好」，期盼透過在社區中各項活動帶領社會大眾認識弱勢孩子與家長所面臨的「貧」頸！

台塑石油長期支持家扶基金會公益計畫，響應《甘苦生活節》，由台亞石油提供加油站場所讓家扶舉辦「小小站長體驗活動」，讓扶助兒少有機會體驗加油員工作的甘苦，活動當天並捐出台亞石油全部站點「一日洗車所得」共50萬元，支持家扶「無窮世代」計畫，邀請社會大眾一起認識、參與、支持，關懷守護社區中每一位孩子。

此次的《甘苦生活節》由台亞石油提供新北、台南兩處加油站站點舉辦小小站長體驗活動，經由站長親身示範，指導家扶兒童體驗站長日常工作內容，從導客入站、加油到洗車等，讓孩子從參與中認識各式職業的甘苦。

小冉的爸爸在工廠擔任送貨司機，媽媽照顧家中五位子女和年邁行動不便的祖父，家庭因經濟困境而受家扶扶助。小五的小冉今天和哥哥弟弟一起來參加小小站長體驗活動，他表示，加油站沒有冷氣真的很辛苦，但我聽到客人在服務後說謝謝，會覺得很有成就感！」三兄弟擔任加油站站長「同甘共苦」，也特別學習工作中需注意的安全，「由做中學」是很棒的體驗。

家扶基金會潘惠珍主任分享：「與台塑石油合辦小小站長體驗活動，對家扶孩子所接觸的經驗來說是相當難能可貴，也讓孩子們對職業樣態有初步認識，更助於累積知識與素養。希望孩子們透過親身參與勞動體認工作本身的價值，感受服務別人後所反饋的甜美果實，也助於將這份經驗化為持續前進的動力。

家扶基金會推動《甘苦生活節》，於10月份於全台地區辦理25場活動，包含甘苦體驗、展覽、線上活動、愛心商店相對捐活動等，邀請大家一同參與，一起關注弱勢兒少需求，與家同甘共苦，幸福社區共好！
家扶基金會

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