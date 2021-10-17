國際蕭邦鋼琴大賽台灣創佳績　與美國並列搶下三席破紀錄

(台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導)台灣於國際蕭邦鋼琴大賽中獲佳績，兩廳院舉辦特展，自即日起至11月30日止。

五年一度的蕭邦鋼琴大賽將於兩廳院表演藝術圖書館登場，嚴俊傑老師策劃中華開發文教基金會Ｘ兩廳院「遇見蕭邦」特展！把蕭邦曾經講過的話、去過的地方、談過的戀愛全都搬進兩廳院表演藝術圖書館，除了展覽之外，另外加碼舉辦十場遇見蕭邦的活動，喜歡蕭邦音樂的樂迷們，千萬不能錯過。

兩廳院透過新聞稿表示，展覽開始期間，蕭邦鋼琴大賽已進行至第三輪。這次的藝文盛會全世界都參與了，台灣當然不能缺席。就如奧運的優秀表現，台灣這次有三位參賽者晉級第二輪，在全世界晉級第二輪的45位好手中，台灣拿下三席，與美國並列，是台灣以晉級人數而言有史以來最好的成績。

此次入圍正賽的三位台灣鋼琴家—張凱閔、蘇思羽及謝維庭，是繼音樂家陳宏寬、嚴俊傑、胡靜云等傑出的鋼琴家後，再次為台灣取得重要且傲人的成績。

雖然三人止步於第二輪，已經讓樂迷非常感動，更加期待四年後的蕭邦鋼琴大賽。三人也將和嚴俊傑老師一起視訊連線，聊聊曾經征戰許多賽事的四人，是如何在鋼琴大賽中各自面對挑戰，以及準備賽事過程裡不為他人所知的辛酸甘苦。

嚴俊傑表示，這次與兩廳院合作很特別，以往是站在音樂廳舞台上演奏，這次是以策劃展覽的方式，規劃展覽內容、活動，非常的有趣，也非常的耗費心力。期待大家不僅僅是聽到蕭邦，而是可以遇見他的人生、他的生活，才可能更理解他的音樂，以及創作的想法。

10月19日至21日連續三天凌晨，於表演藝術圖書館舉辦通宵追賽活動，與樂迷在表圖觀看決賽直播。嚴俊傑也將會和樊慰慈及魏樂富老師一同觀賽，與大家分享感想，現場即時講評，精彩可期。名人對談則邀請到甫任國家交響樂團（NSO）藝術顧問準．馬寇爾；此外，多位潛力新秀及台灣青年代表性的鋼琴家，從11月起的每個星期五都為大家帶來細緻又令人為之驚豔的蕭邦鋼琴組曲。

更多有關兩廳院表演藝術圖書館主題展《遇見蕭邦》活動資訊，展覽自10月15日到11月30日止請詳見網站。