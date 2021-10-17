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【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/17 14:45
國內疫情穩定，指揮中心17日公布防疫鬆綁新規。

國內疫情穩定，指揮中心17日公布防疫鬆綁新規。

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(17)日宣布，近來國內疫情算是相當穩定，這個月到今天只有3例本土，且都屬於舊案，與相關單位溝通討論及評估後，自10月19日至11月1日維持疫情警戒標準為第二級，調整相關措施及規定，例如室外運動、室內外拍攝個人/團體照時可免戴口罩

【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩

二級警戒措施：

  1. 除例外情形，外出全程佩戴口罩：於室外從事運動，或於室內外拍攝個人/團體照時，如無相關症狀且與不特定對象均能保持社交距離，可免戴口罩。
  2. 實聯制、保持社交安全距離。
  3. 營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。
  4. 集會活動(含會議、展覽、婚宴、餐宴等)人數上限：
  • 室內80人，或室內超過80人但容留人數符合室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)。
  • 室外300人。
  • 不符上列條件者，應提防疫計畫，或依主管機關防疫規定辦理。


外出時應全程佩戴口罩，但符合以下情形者，得免戴口罩，但應隨身攜帶口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法 保持社交距離時，仍應戴口罩：

  1. 於室外從事運動時。
  2. 於室內外拍攝個人/團體照時。
  3. 農林漁牧工作者於空曠處(如：田間、魚塭、山林)工作。
  4. 於山林(含森林遊樂區)、海濱活動。
  5. 外出時有飲食需求，能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備，得免戴口罩。
  6. 於指揮中心或主管機關指定之場所(如：臺鐵高鐵用餐區)或活動，如符合相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

【台灣維持二級警戒至11/1】10/19放寬口罩規定：戶外運動、拍照可脫口罩


另外，八大行業仍須維持關閉，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)

指揮中心將持續觀察疫情態勢，適度放寬管制措施，強化邊境監測及防疫作為。籲請民眾應落實個人防護措施，主動積極配合各項防疫措施，以兼顧防疫與生活品質。
口罩
新冠肺炎
二級警戒
台灣

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