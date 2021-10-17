臺灣文化協會100週年紀念音樂會　鄭宜農壓軸唱出平權驕傲

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣文化協會100週年紀念音樂會16日於臺北流行音樂中心登場，滅火器、桑布伊、朱頭皮、曹雅雯等多組歌手輪番上陣。

「臺灣文化協會」(以下簡稱文協)今年屆滿一百年， 為感念先賢努力建立起今日的臺灣文化樣態及多元融合。 高雄流行音樂中心16日於臺北流行音樂中心舉行「 臺灣文化協會100週年紀念音樂會」，透過高流完整企劃製作， 結合文協百年歷史及流行音樂產業，以音樂貫穿古今， 再創文協另一個時代的歷史意義，喚起大眾對臺灣文化的重視。 活動開演前，全體觀眾針對日前高雄城中城大火憾事， 特以1分鐘默哀儀式，為逝去的生命哀悼，同時也祈禱傷者早日康復。

文化部表示，臺灣文化協會於1921年10月17日成立， 推動臺灣文化啟蒙，並引領臺灣人認識臺灣的文學、美術、 電影及音樂，開啟臺灣人意識覺醒與文化重建的序幕。 而流行音樂穿透力強，最能呈現臺灣百年追求的辛苦歷程， 體認臺灣一直以來堅毅不拔的精神；同時， 流行音樂在臺灣的時代社會變遷歷程中，扮演了聲援人民、 安撫民心的角色，是所有國民在不同的世代中，共同參與、 分享的國民記憶，亦承載了臺灣人的文化內涵。

因此，文化部以流行音樂作為文化協會百周年紀念的主軸之一， 在臺灣文化協會百周年紀念日前夕舉辦「百年追求」紀念音樂會， 期盼透過音樂的力量，串起百年來這片土地上的文化生命力， 延續臺灣文化協會的時代精神。

本次音樂會由「平權的齊放」、「土地的呼喚」、「歷史即未來」 三段主題演出安排，兼顧百年間代表性的作品， 象徵人民因知識崛起，掙脫統治思想的框架。兩個小時的精彩節目， 跨越古典與現代音樂，融合電影、繪畫、雕塑、文學、詩詞、 攝影及舞蹈作品，演出陣容跨領域、跨世代也跨族群。 演出者包括高雄市交響樂團、桑布伊、朱頭皮、曹雅雯、葉名樺、 鄭宜農、馬彼得校長、台灣原聲童聲合唱團、吳志寧、吳晟、 林生祥、鍾永豐、大竹研、連俞涵、安溥、 以莉·高露、金其禾 Dudu King、PUZZLEMAN、滅火器等。

「平權的齊放」以婦女權益到尊重跨性別為主軸， 金曲歌后曹雅雯撫慰人心的聲線，搭配高雄市立交響樂團的弦樂， 溫暖地撫慰了人心，也唱出屬於台灣女性的情懷， 樸實地且堅韌的茁壯著； 第19屆台新藝術獎年度大獎得主葉名樺等人演出， 以舞蹈表述個人的自我實現及掙脫性別框架的枷鎖， 呈現臺灣以多元包容建構平等權利的社會， 也藉由闡述眾多台灣第一位女性醫師、革命家、詩人、 記者及舞者等人，將傳統女性的權益及價值，得到啟蒙； 最後則是由鄭宜農大聲唱出屬於平權的驕傲，帶來民主的希望、 初衷及發光發熱的能量。

「土地的呼喚」傳遞透過文學的軟性力量面對紛爭， 反思社會開發與土地共存的關係，發行過創作詩集的演員連俞涵， 也為了今日特別創作新詩「順著山林裡的風」， 用療癒的語調及文字，帶出了屬於臺灣的土地與生活場境。 更透過詩詞、畫作、攝影紀錄，將這座島嶼的自由景象， 深刻記錄著。

「歷史即未來」則透過安溥及以莉·高露乾淨且舒服的聲線， 唱出歷代的代表歌曲（這個世界、沒有煙抽的日子、）， 也傳遞世代思想的覺醒； 最後壓軸演出的金曲最佳樂團滅火器更帶來「臺灣文化協會」會歌， 新版本中所帶來的行進激昂感， 就像是臺灣民主意識的抬頭與不斷進化。透過編曲的轉化， 將歷史及現在兩種曲風結合在一起，也象徵思想上的融合、解放、 萌芽及茁壯，也呈現出臺灣各時期的變遷及特色， 也繼續下一段追求自由的旅程，傳達音樂會「百年追求」的真諦。

文化部表示，「百年追求 臺灣文化協會100週年紀念音樂會」將透過中華電信MOD、Ya hoo TV、高雄流行音樂中心Youtube官方頻道、 高雄流行音樂中心Facebook、、高雄一百Facebook 、高雄市政府文化局Facebook、文化總會Facebook 等平台同步直播，高雄場則將於12月4日在高雄流行音樂中心舉行 。此外，文化部今年也規劃一連串系列活動、展演， 以及相關紀錄片與出版計畫等，詳細資訊請上文協百年官網查詢。