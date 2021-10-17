臺灣文化協會100週年紀念音樂會　鄭宜農壓軸唱出平權驕傲

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)臺灣文化協會100週年紀念音樂會16日於臺北流行音樂中心登場，滅火器、桑布伊、朱頭皮、曹雅雯等多組歌手輪番上陣。
「臺灣文化協會」(以下簡稱文協)今年屆滿一百年，為感念先賢努力建立起今日的臺灣文化樣態及多元融合。高雄流行音樂中心16日於臺北流行音樂中心舉行「臺灣文化協會100週年紀念音樂會」，透過高流完整企劃製作，結合文協百年歷史及流行音樂產業，以音樂貫穿古今，再創文協另一個時代的歷史意義，喚起大眾對臺灣文化的重視。活動開演前，全體觀眾針對日前高雄城中城大火憾事，特以1分鐘默哀儀式，為逝去的生命哀悼，同時也祈禱傷者早日康復。
文化部表示，臺灣文化協會於1921年10月17日成立，推動臺灣文化啟蒙，並引領臺灣人認識臺灣的文學、美術、電影及音樂，開啟臺灣人意識覺醒與文化重建的序幕。而流行音樂穿透力強，最能呈現臺灣百年追求的辛苦歷程，體認臺灣一直以來堅毅不拔的精神；同時，流行音樂在臺灣的時代社會變遷歷程中，扮演了聲援人民、安撫民心的角色，是所有國民在不同的世代中，共同參與、分享的國民記憶，亦承載了臺灣人的文化內涵。
因此，文化部以流行音樂作為文化協會百周年紀念的主軸之一，在臺灣文化協會百周年紀念日前夕舉辦「百年追求」紀念音樂會，期盼透過音樂的力量，串起百年來這片土地上的文化生命力，延續臺灣文化協會的時代精神。
本次音樂會由「平權的齊放」、「土地的呼喚」、「歷史即未來」三段主題演出安排，兼顧百年間代表性的作品，象徵人民因知識崛起，掙脫統治思想的框架。兩個小時的精彩節目，跨越古典與現代音樂，融合電影、繪畫、雕塑、文學、詩詞、攝影及舞蹈作品，演出陣容跨領域、跨世代也跨族群。演出者包括高雄市交響樂團、桑布伊、朱頭皮、曹雅雯、葉名樺、鄭宜農、馬彼得校長、台灣原聲童聲合唱團、吳志寧、吳晟、林生祥、鍾永豐、大竹研、連俞涵、安溥、 以莉·高露、金其禾 Dudu King、PUZZLEMAN、滅火器等。
「平權的齊放」以婦女權益到尊重跨性別為主軸，金曲歌后曹雅雯撫慰人心的聲線，搭配高雄市立交響樂團的弦樂，溫暖地撫慰了人心，也唱出屬於台灣女性的情懷，樸實地且堅韌的茁壯著；第19屆台新藝術獎年度大獎得主葉名樺等人演出，以舞蹈表述個人的自我實現及掙脫性別框架的枷鎖，呈現臺灣以多元包容建構平等權利的社會，也藉由闡述眾多台灣第一位女性醫師、革命家、詩人、記者及舞者等人，將傳統女性的權益及價值，得到啟蒙；最後則是由鄭宜農大聲唱出屬於平權的驕傲，帶來民主的希望、初衷及發光發熱的能量。
「土地的呼喚」傳遞透過文學的軟性力量面對紛爭，反思社會開發與土地共存的關係，發行過創作詩集的演員連俞涵，也為了今日特別創作新詩「順著山林裡的風」，用療癒的語調及文字，帶出了屬於臺灣的土地與生活場境。更透過詩詞、畫作、攝影紀錄，將這座島嶼的自由景象，深刻記錄著。
「歷史即未來」則透過安溥及以莉·高露乾淨且舒服的聲線，唱出歷代的代表歌曲（這個世界、沒有煙抽的日子、），也傳遞世代思想的覺醒；最後壓軸演出的金曲最佳樂團滅火器更帶來「臺灣文化協會」會歌，新版本中所帶來的行進激昂感，就像是臺灣民主意識的抬頭與不斷進化。透過編曲的轉化，將歷史及現在兩種曲風結合在一起，也象徵思想上的融合、解放、萌芽及茁壯，也呈現出臺灣各時期的變遷及特色，也繼續下一段追求自由的旅程，傳達音樂會「百年追求」的真諦。
文化部表示，「百年追求 臺灣文化協會100週年紀念音樂會」將透過中華電信MOD、Yahoo TV、高雄流行音樂中心Youtube官方頻道、高雄流行音樂中心Facebook、、高雄一百Facebook、高雄市政府文化局Facebook、文化總會Facebook等平台同步直播，高雄場則將於12月4日在高雄流行音樂中心舉行。此外，文化部今年也規劃一連串系列活動、展演，以及相關紀錄片與出版計畫等，詳細資訊請上文協百年官網查詢。