兩岸申請加入CPTPP　澳洲前總理艾波特「挺台灣」　拒絕不遵守規範、「以黨治國」的中國

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）剛結束訪台行程的澳洲前總理艾波特，於美東時間15日在一場視訊研討會表示，「以黨治國」的中國，不遵守規範，不應加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），相反的，台灣是個亮眼的貿易經濟體，並尊重法治、尊重基於規則的全球秩序，盡可能地協助強化台灣，而重要的方式就是將台灣納入CPTPP。

綜合中央社、自由時報報導，艾波特出席華府智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）視訊研討會時指出，不到20年光景，中國從代表著機會、變成了挑戰，最後變成威脅。歷史經驗顯示，獨裁者只認實力，而對自由國家而言，明確劃出紅線並確保不被輕易挑戰相當重要。台灣站在自由陣營的前線，此刻應盡可能地協助強化台灣，而重要的方式就是將台灣納入CPTPP。

艾波特說，台灣是個亮眼的貿易經濟體，並尊重法治、尊重基於規則的全球秩序，對CPTPP而言，將歡迎台灣的加入。但談到中國他直言，不相信中國能成功加入，中國正對澳洲進行貿易攻擊，任何有尊嚴的澳洲政府不會支持中國入會，因為北京出於政治目的反覆無常、任意中斷與澳洲的貿易往來。

艾波特表示，自由貿易區要求所有成員必須遵守法治，但中國以黨治國，而非依法治國，這是其根本問題，也讓中國幾乎不可能加入CPTPP這類組織，這從中國加入世貿組織20年來操弄規範的行為可以看到，不能對中國大量竊取智慧財產、隱形補貼的行為視而不見。

談到中國，艾波特還提出一個有趣的觀點。他表示，有能力的中國人都迫不及待想將財富帶到國外，盡最大可能為自己與小孩取得西方護照，這意味著最了解中國的人都知道中國的脆弱。雖中國憑藉可觀的經濟實力獲得強大硬實力，但和西方國家相比幾乎沒有軟實力可言。