尖叫！IKEA重回敦北店原址　「台北城市店小巨蛋」最快2021年底開幕

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今年４月熄燈的IKEA「敦北店」即將回歸？IKEA在臉書粉絲頁上公布，即將在台北市開設「台北城市店小巨蛋」，而所在位址就是陪大家走過23年歲月的「敦北店」原址，不過空間將重新規劃，最快今年底、明年初開幕。

IKEA昨（16）日在臉書粉絲頁上貼文指出，「因應生活型態的改變，從都市空間與居住關係找到靈感，以嶄新概念打造的 IKEA 城市店即將開幕，讓你和家之間，從心來場新關係。」讓網友超興奮敲碗表示「IKEA快回來！」、「去小巨蛋終於又有IKEA的日常」「終於不用為了吃霜淇淋跑去內湖了」。

IKEA「敦北店」4月26日熄燈後，改由今年開幕的內湖館接棒，據了解，原先並沒有計劃要在「敦北店」原址重新展店，後來決定採「城市店」模式。

IKEA表示，雖然地址一樣，但規模、空間大小將重新規劃，與敦北店截然不同，不過仍會有IKEA餐廳進駐，儘管如此，要讓民眾感覺到「家」的溫暖，這份初衷依舊不變，力拚今年底、明年初開幕。

IKEA「敦北店」曾經是北市唯一門市，也是最小的一間，占地約3200坪，位於王朝酒店地下一二樓，與微風百貨南京館相連，鄰近台北小巨蛋，占有敦北商圈地利之便。1998年開幕以來，陪伴大台北地區消費者走過23年歲月，一起走過學生時期、租屋搬家、結婚買房、迎接新生命等重要的人生階段，有著深厚記憶與不捨。