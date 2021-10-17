Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

尖叫！IKEA重回敦北店原址　「台北城市店小巨蛋」最快2021年底開幕

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/17 10:34
圖為陪伴台北人23年的IKEA敦北店。（取自IKEA官方臉書）

圖為陪伴台北人23年的IKEA敦北店。（取自IKEA官方臉書）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）今年４月熄燈的IKEA「敦北店」即將回歸？IKEA在臉書粉絲頁上公布，即將在台北市開設「台北城市店小巨蛋」，而所在位址就是陪大家走過23年歲月的「敦北店」原址，不過空間將重新規劃，最快今年底、明年初開幕。

IKEA昨（16）日在臉書粉絲頁上貼文指出，「因應生活型態的改變，從都市空間與居住關係找到靈感，以嶄新概念打造的 IKEA 城市店即將開幕，讓你和家之間，從心來場新關係。」讓網友超興奮敲碗表示「IKEA快回來！」、「去小巨蛋終於又有IKEA的日常」「終於不用為了吃霜淇淋跑去內湖了」。

IKEA「敦北店」4月26日熄燈後，改由今年開幕的內湖館接棒，據了解，原先並沒有計劃要在「敦北店」原址重新展店，後來決定採「城市店」模式。

IKEA表示，雖然地址一樣，但規模、空間大小將重新規劃，與敦北店截然不同，不過仍會有IKEA餐廳進駐，儘管如此，要讓民眾感覺到「家」的溫暖，這份初衷依舊不變，力拚今年底、明年初開幕。

IKEA「敦北店」曾經是北市唯一門市，也是最小的一間，占地約3200坪，位於王朝酒店地下一二樓，與微風百貨南京館相連，鄰近台北小巨蛋，占有敦北商圈地利之便。1998年開幕以來，陪伴大台北地區消費者走過23年歲月，一起走過學生時期、租屋搬家、結婚買房、迎接新生命等重要的人生階段，有著深厚記憶與不捨。
IKEA
IKEA敦北店

相關新聞

IKEA餐廳新品「刀削原盅牛肉麵」、「珍珠奶茶霜淇淋」就是要走台灣風！
IKEA餐廳新品「刀削原盅牛肉麵」、「珍珠奶茶霜淇淋」就是要走台灣風！
2021/10/14 19:35
台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋
台灣IKEA「期間限定」新品曝光！驚見小龍蝦、瑞典月餅、新口味霜淇淋
2021/08/24 14:42
全台灣大停電！IKEA趁勢幽默推「雖小」蠟燭酸爆台電　網友：停電是為了增加人與人之間的連結
全台灣大停電！IKEA趁勢幽默推「雖小」蠟燭酸爆台電　網友：停電是為了增加人與人之間的連結
2021/05/14 09:29
23年歷史IKEA台灣敦北店•預定4/26熄燈、推好康優惠　內湖店展開招募活動
23年歷史IKEA台灣敦北店•預定4/26熄燈、推好康優惠　內湖店展開招募活動
2021/03/15 09:46
【功成身退】發行量堪比聖經 IKEA型錄走入歷史
【功成身退】發行量堪比聖經 IKEA型錄走入歷史
2020/12/08 10:00

更新時間 : 2021-10-17 10:45 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【最新】台灣高雄「城中城」暗夜大火46死41傷•涉案黃女疑因點沉香不慎釀災　深夜遭羈押禁見
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
【近400萬人可施打】台灣第12期疫苗開放BNT、莫德納和AZ！ 最快10/18起預約10/22開打
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
第12期疫苗接種台北市採分流接種、開放夜間施打：醫院施打BNT　花博負責AZ
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
【BNT疫苗接種常見問題】副作用為何？誰不能施打？如何避免暈針？注意事項報你知
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
寧靜！金門海洋藝術節展出為期兩年　台灣、日本、墨西哥共創地景裝置
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
更新【加碼五倍券】台灣交通部觀光局「國旅券」首批抽60萬張　中籤民眾12日下午5時注意簡訊！
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
就在周六！大稻埕情人節煙火秀16日登場 台北市2階段交管看這邊
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
是您嗎？「藝FUN券」首波81萬位中獎者出爐　台灣多家品牌推出好康優惠
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
BNT和AZ混打莫德納疫苗擴大開放　醫師ＱＡ一次解答
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約
【詳細院所名單】北市11家醫院開設AZ疫苗「第2劑特別門診」•9/28起可掛號預約　長者莫德納第2劑也可線上預約