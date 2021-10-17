東北風報到！17日晚間到18日清晨氣溫最低　北台灣4縣市嚴防局部大雨或豪雨

氣象局表示，本週有兩波東北風報到，北部明顯感覺到涼意外，迎風面的北部及東半部容易下雨。 氣象局表示，本週有兩波東北風報到，北部明顯感覺到涼意外，迎風面的北部及東半部容易下雨。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）氣象局表示，本週有兩波東北風報到，第一波為今（17）日至週一（18日）清晨，第二波大約在週五（22日）前後；受到東北風影響，北部明顯感覺到涼意，今晚起到明晨會越來越涼，且迎風面的北部及東半部容易下雨，尤其新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，氣象局也針對全台４縣市發布大雨特報，提醒山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，根據最新(16日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至明(18)日清晨入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，天氣有感轉涼，北台秋意濃(北台灣白天約在20度左右；今晚、明晨降至最低，空曠地區約可降至17度，台北市區可降至18、19度)，應注意衣著調整。

此外，迎風面北部、東北部及東部有局部雨，東北部局部地區有較大雨勢；背風面中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。

吳德榮說明，明日上午起至週四(21日)上午東北季風略減弱，氣溫逐日微升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部偶有局部短暫雨的機率；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

到了週五、六(22、23日)再鋒面影響、東北季風增強，冷空氣雖不如前波，但降雨影響範圍更大；北部、東北部及東部有局部雨，中部亦有局部短暫雨的機率，北台再略轉涼；南部雲量略增。

中央氣象局提醒，東北風影響，易有短延時強降雨，今日上半天迎風面的北部及東半部仍容易下雨，尤其新竹以北及宜蘭雨勢持續且明顯，有局部大雨或豪雨發生的機率，中午過後迎風面的降雨將逐漸減少，北台灣出現局部大雨或豪雨的機率降低，晚上之後剩下基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率仍較高。

根據上午9時15分最新的大雨特報，大雨地區有：基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣，提醒山區民眾慎防溪水暴漲、坍方及落石。

受到東北風影響，易有短延時強降雨，今(17)日基隆北海岸、宜蘭縣地區及臺北市、新北市山區及有局部大雨或豪雨，桃園以北地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。