北台灣虎豹潭溪水暴漲　17日上午尋獲2遺體　仍有4人失蹤

新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，31人參加自然體驗營，有6人失聯，17日早上發現失蹤的鐘男和9歲女童。 新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，31人參加自然體驗營，有6人失聯，17日早上發現失蹤的鐘男和9歲女童。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）16日下午新北市雙溪區虎豹潭溪水暴漲，有6人遭溪水沖走失蹤，今（17）日上午尋獲45歲的鐘男和9歲女童的遺體。

「大方體驗自然」臉書（Facebook）網路社團昨日帶著31人到虎豹潭參加體驗營，共16名大人和15名孩童參加，帶隊老師為蘇姓女子，返程中下起大雨，於虎豹潭遇溪水暴漲，導致2大4小不慎滑落失蹤。

中央社報導，新北市長侯友宜今天上午7時抵達設在雙溪區泰平里活動中心的指揮中心，聽取消防局簡報後接受媒體訪問表示，經過昨天徹夜搜索，今天上午於在料角坑六和橋下(落水點現場約600、700公尺處)發現一名失蹤男子，已失去呼吸、心跳送至醫院急救。

警消指出，男子拉起後送往八堵礦工醫院急救後仍告不治，經家人前往指認，確認是失蹤的45歲鐘男。截止上午9時，仍有4人下落不明，失蹤者包括劉姓男童（11歲）、劉姓女童（8歲）、陳姓女孩（15歲）、陳姓男子（48歲）。

侯友宜表示，山區雨勢仍然很大，溪水非常湍急，今天動員警消、救生艇和空拍機增加救援能量，共分成7個搜索點和可能地點搜索，期待能盡快找到失蹤者，現已分頭進行，希望能有好的結果。

消防局表示，今天出動警消102名、義消154名共256人，分別在落水點虎豹潭古道人口、壽山宮、雙溪泰平農場、料角坑、三水潭、灣潭古道、灣潭公車站牌及架設的攔截點共8處河段展開搜索。

中央社、聯合報引述侯友宜說法，這場自然體驗課程，由「天大地方自然公司 」帶隊，參與的家長與學生都是網路報名，每學期收費新台幣1600元，共有7堂自然體驗課，昨日是其中一堂；其中，報名者多來自台北、新北。他表示，將啟動調查，釐清「天大地方自然公司」的營運、帶隊者有無相關證照等狀況。