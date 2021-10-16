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沒有大到不能倒 中國人行：恆大財務危機風險「可控」只是個案

人行指中國房產市場整體健全，被解讀為無意拉恆大一把

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/10/16 20:11
中國恆大集團建案看板（圖／美聯社）

中國恆大集團建案看板（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國地產龍頭恆大集團（Evergrande Group）債台高築，負債達3,000億美元，自從爆發財務危機以來，外界關注其會否因「大到不能倒」的可能性，而獲北京當局出手相救？揣測多時，中國人民銀行（人行）15日終於表態，指恆大經營不善，但定調為「個案」。言下之意，恆大恐怕已遭放生，只能自求多福。

人行金融市場司長鄒瀾在記者會中回答媒體提問時指出，恆大資產規模超過2兆人民幣，房地產開發項目占了6成，涉及1千多家作為獨立法人的子公司。然而，他批該集團「經營管理不善，盲目多元化擴張，造成經營與財務指標嚴重惡化，最終爆發風險」。

儘管如此，鄒瀾強調，恆大金融負債不到三分之一，債權人也分散，單個金融機構風險敞口不大。總體來看，對金融業的外溢風險尚屬「可控」。他表示，有關單位已督促恆大加強資產處理、維護住房消費者權益，並指恆大捅的房地產婁子是「個別現象」，中國房地產市場整體而言實屬健全。

CNBC引述美國信評機構穆迪（Moody’s）評估，指房地產相關產業占中國GDP達四分之一，人行8月底就罕見與恆大高層會談，促其妥善解決債務問題。由於中國許多公寓都是以預售屋形式交易，意味恆大的財務黑洞已使建案無法如期完成，人民揹著沉重房貸，投注其中的血汗錢恐化為烏有，影響之大不容小覷。

雪上加霜的是，正當恆大急著拋售資產償債時，路透15日披露，中國國有越秀地產原有意以170億美元買下恆大的香港總部大樓，8月時雙方已談得差不多了，卻因董事會憂心恆大的債務泥淖會使影響這筆交易，而予以否決。

沒有大到不能倒 中國人行：恆大財務危機風險「可控」只是個案
中國恆大集團北京建案（圖／美聯社）
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